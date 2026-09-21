Cayó 8,4 puntos el rendimiento verbal de estudiantes argentinos

En el marco del Día del Estudiante, el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad y la Escuela de Educación de la Universidad Austral presentan un informe que reúne evidencia sobre la evolución de los aprendizajes y las capacidades cognitivas de niños y adolescentes argentinos. El trabajo combina datos de PISA 2025 y Aprender 2025 con una investigación propia desarrollada a lo largo de diez años.

Diez años de evolución del desempeño intelectual

La investigación de fuente primaria analizó a 849 estudiantes argentinos de entre 8 y 15 años pertenecientes a distintas cohortes. A igual edad, los evaluados en 2023 obtuvieron, en promedio, 3,6 puntos menos de coeficiente intelectual total que los evaluados en 2013. El descenso se concentró especialmente en las habilidades verbales: el promedio pasó de 99,4 puntos en 2013 a 91,03 en 2023, una disminución superior al 8%, mientras que las habilidades no verbales mostraron mayor estabilidad.

El informe señala que esta evolución es compatible con una reversión o desaceleración del denominado efecto Flynn, que históricamente registró aumentos de alrededor de tres puntos de CI por década entre generaciones, aunque investigaciones más recientes muestran una desaceleración o estancamiento de esa tendencia.

El dato adquiere especial relevancia porque las habilidades verbales no son una capacidad aislada: el lenguaje es una de las principales herramientas con las que los estudiantes comprenden lo que leen y escuchan, incorporan conocimientos, siguen consignas, explican sus ideas y elaboran razonamientos. Por eso, una caída sostenida en este componente puede representar un desafío para el aprendizaje en distintas áreas escolares. El resultado no permite afirmar que el descenso observado sea la causa de las dificultades educativas actuales, pero sí plantea una señal de alerta sobre las condiciones cognitivas con las que los estudiantes enfrentan las demandas escolares y sobre la necesidad de comprender qué factores sociales, educativos y ambientales pueden estar detrás de esta evolución.

Una brecha de casi 27 puntos

El estudio también comparó en 2023 el desempeño de 89 estudiantes de escuelas públicas y 184 de escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires, de entre 10 y 12 años. Las diferencias fueron de 25,89 puntos en CI verbal, 22,17 en CI no verbal y 26,79 en CI total, y se mantuvieron luego de controlar estadísticamente la edad.

Los investigadores advierten que estos resultados no permiten atribuir causalidad al tipo de gestión escolar, ya que la asistencia a una escuela pública o privada está asociada con múltiples condiciones sociales, económicas, familiares, educativas y contextuales no incorporadas en los modelos.

«La brecha que encontramos es muy significativa, pero sería un error interpretarla como un efecto directo de la escuela pública o privada. La institución educativa forma parte de un entramado mucho más amplio de condiciones en las que crecen y aprenden los estudiantes. Lo que nuestros resultados muestran es la magnitud de una desigualdad que merece ser estudiada en profundidad: necesitamos comprender cuánto de esta diferencia se relaciona con las oportunidades educativas, cuánto con las condiciones socioeconómicas y familiares y cuánto con otros factores del contexto», señalan las investigadoras.

Casi 8 de cada 10 no alcanzan el nivel mínimo en Matemática

Los resultados propios se analizan junto con los últimos datos de PISA. En Matemática, casi 8 de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzan los niveles mínimos de desempeño y apenas el 0,4% llega a los niveles 5 y 6, correspondientes a los desempeños más elevados. El puntaje argentino cayó 11 puntos respecto de 2022.

En Lectura, la caída fue de 12 puntos y 6 de cada 10 estudiantes no alcanzan las competencias mínimas. En Ciencias, el retroceso fue de 13 puntos y una proporción similar tampoco llega al desempeño mínimo.

Argentina, segunda en distracción digital en las aulas

Según PISA 2025, el 55,4% de los estudiantes argentinos afirma que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales durante la mayoría o todas las clases de Ciencias. El porcentaje prácticamente duplica el promedio de la OCDE (28%) y ubica a Argentina en el segundo lugar entre 83 países y economías evaluados.

A nivel internacional, los estudiantes que informan este tipo de distracción obtienen, en promedio, 11 puntos menos en Ciencias, incluso después de considerar su perfil socioeconómico. En Argentina, los estudiantes utilizan dispositivos con fines recreativos durante 1,6 horas diarias de la jornada escolar, frente a 1,1 horas en el promedio de la OCDE. Estos datos muestran una asociación, pero no permiten establecer que el uso de dispositivos sea la causa del deterioro cognitivo observado.

«La discusión no debería plantearse en términos de tecnología sí o tecnología no. Los dispositivos digitales pueden ser herramientas valiosas para enseñar y aprender, pero su incorporación al aula requiere preguntarnos para qué se utilizan, qué actividad cognitiva promueven, qué fortaleza de carácter y qué otros procesos pueden estar desplazando. La evidencia nos invita a discutir mucho más profundamente cómo usamos la tecnología en la escuela: no alcanza con incorporar dispositivos; necesitamos asegurarnos de que su uso contribuya efectivamente al aprendizaje integral y no termine interfiriendo con procesos fundamentales como la atención, la comprensión, el esfuerzo cognitivo y la reflexión crítica, entre otras», indican las investigadoras.

Las desigualdades atraviesan también los aprendizajes

PISA 2025 muestra que los estudiantes argentinos del cuartil socioeconómico más alto obtienen entre 76 y 82 puntos más que los del cuartil más bajo. Por tipo de gestión, las diferencias alcanzan los 60 puntos en Lectura, 57 en Matemática y 61 en Ciencias a favor de los estudiantes de establecimientos privados.

Aprender 2025 muestra una tendencia similar: en Lengua, alrededor de 7 de cada 10 estudiantes de escuelas estatales alcanzan al menos un nivel satisfactorio, frente a más del 90% en las privadas. En Matemática, cerca de la mitad de los estudiantes del sector estatal no alcanza el nivel satisfactorio.

Más allá de los resultados académicos

Para las autoras, la convergencia entre las dificultades de aprendizaje, las desigualdades educativas y el descenso de las habilidades intelectualesexige ampliar la mirada: no solo preguntarse cuánto aprenden los estudiantes, sino también en qué condiciones aprenden y qué capacidades necesitan para sostener esos aprendizajes.

El informe sostiene que el deterioro observado involucra capacidades fundamentales para aprender, como el razonamiento abstracto, la comprensión lectora, la autorregulación y la perseverancia, y plantea la necesidad de transformar esta evidencia en conocimiento útil para orientar decisiones educativas que permitan reducir desigualdades y fortalecer las oportunidades de desarrollo.

Los datos presentados no solo describen un problema, sino que marcan una hoja de ruta: invertir tempranamente en hábitos positivos que propicien el discernimiento, la reflexión crítica, la perseverancia y la sociabilidad, entre otras capacidades cognitivas y socioemocionales, actúa como un factor preventivo en orden a sostener el aprendizaje, reducir las brechas entre sectores y proteger el tiempo y la atención de los estudiantes en el aula y en la escuela.

El desafío para las políticas públicas es diseñar condiciones —pedagógicas, institucionales y del vínculo escuela-familia— que, sostenidas en el tiempo, aseguren que cada niño, niña y adolescente pueda desplegar su potencial, cualquiera sea su punto de partida. Para eso, en paralelo, las mejoras que se propongan deberían ir acompañadas de una recolección sistemática de evidencia, con la cual monitorear el impacto y ajustar la toma de decisiones.