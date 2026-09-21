Capacitan a policías en preservación y levantamiento de evidencia digital

El Ministerio Público Fiscal del Chubut, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFE-CyED), desarrolló este 21 de septiembre una capacitación sobre «Preservación y Levantamiento de Evidencia Digital».

La actividad se extendió durante toda la jornada en instalaciones de Vialidad Provincial, y estuvo a cargo del fiscal jefe Fernando Rivarola, la fiscal general Eugenia Domínguez y el abogado Hernán Gricman, integrantes de la UFE-CyED. Participó también personal operativo vinculado a tareas investigativas.

Entre los contenidos se abordaron el ecosistema de la evidencia digital, criterios de preservación y procedimientos para su levantamiento, conforme a protocolos vigentes y buenas prácticas forenses.

La propuesta tuvo como finalidad fortalecer las capacidades técnicas y operativas y unificar criterios de actuación frente a este tipo de evidencia en investigaciones penales.