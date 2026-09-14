Cae la recaudación en Chubut



La recaudación tributaria propia de Chubut volvió a mostrar una señal de deterioro en agosto. Aunque en términos nominales ingresaron más pesos que un año atrás, ese crecimiento no alcanzó para compensar la inflación: los recursos provinciales cayeron 8,9% interanual en términos reales.

El dato surge de la información de recaudación publicada por las jurisdicciones provinciales y cobra especial relevancia porque coloca a Chubut entre los distritos con las mayores bajas reales del país durante agosto. Mientras el conjunto de las provincias retrocedió 7,4%, Chubut cayó un punto y medio más.

Desde Vibra News entendemos que allí está uno de los datos económicos más importantes del último informe: la Provincia dispone hoy de menos recursos tributarios propios, medidos en poder adquisitivo, que los que tenía un año atrás. No se trata simplemente de una desaceleración del crecimiento de la recaudación, sino de una pérdida real de ingresos.

Durante agosto, Chubut recaudó $65.116 millones, contra $53.372 millones del mismo mes de 2025. A primera vista representa un incremento nominal del 22%.

Pero durante el mismo período la inflación interanual utilizada para la comparación fue de aproximadamente 33,9%. Una vez descontado el aumento de precios, la variación se transforma en una caída real del 8,9%.

La diferencia es fundamental para interpretar correctamente las cuentas públicas. Que ingresen más pesos no necesariamente significa que el Estado provincial cuente con mayores recursos: si la recaudación aumenta por debajo de la inflación, su capacidad real de financiamiento disminuye.

El promedio nacional también fue negativo. La recaudación tributaria provincial creció nominalmente 24%, pero cayó 7,4% real interanual.

Chubut, por lo tanto, tuvo un comportamiento peor que el promedio.

Fuente: Vibra News