CULTURA - MADRYN - MENTES LUCIDAS - SOCIEDAD

“Mentes lúcidas” celebró el aniversario de Puerto Madryn

En el marco de las actividades por el 161° aniversario de Puerto Madryn, el programa radial “Mentes Lúcidas: la sintonía de tus derechos” dedicó una edición especial al encuentro entre dos culturas.
La emisión se llevó a cabo por Radio Cristal FM 107.1 y estuvo conducida por los propios integrantes del taller del Servicio de Protección de Derechos de la Municipalidad, quienes entrevistaron a la Lonko Rita Rosa, representante de uno de los pueblos originarios de la ciudad, y a Silvina Garzonio Jones, presidenta de la Asociación Galesa de Puerto Madryn.
A través de preguntas preparadas por los jóvenes, las invitadas compartieron sus miradas sobre la historia de la ciudad y la importancia de preservar el legado cultural de las comunidades. El resultado fue un espacio de diálogo e intercambio que acercó estas historias a la audiencia desde una perspectiva participativa y cercana.
La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, María Ayelén Diogo, destacó el valor de la propuesta señalando que este tipo de espacios «fortalecen la participación, el pensamiento crítico y el respeto por la diversidad cultural, al tiempo que permiten que las infancias y adolescencias sean protagonistas de la construcción de ciudadanía».
“Mentes Lúcidas” promueve desde 2007 la participación activa de niñas, niños y adolescentes de la ciudad. El programa se emite todos los jueves de 19 a 20 horas y sus protagonistas investigan, proponen temas y producen los contenidos que luego comparten al aire.ç

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