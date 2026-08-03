“Mentes lúcidas” celebró el aniversario de Puerto Madryn

En el marco de las actividades por el 161° aniversario de Puerto Madryn, el programa radial “Mentes Lúcidas: la sintonía de tus derechos” dedicó una edición especial al encuentro entre dos culturas.

La emisión se llevó a cabo por Radio Cristal FM 107.1 y estuvo conducida por los propios integrantes del taller del Servicio de Protección de Derechos de la Municipalidad, quienes entrevistaron a la Lonko Rita Rosa, representante de uno de los pueblos originarios de la ciudad, y a Silvina Garzonio Jones, presidenta de la Asociación Galesa de Puerto Madryn.

A través de preguntas preparadas por los jóvenes, las invitadas compartieron sus miradas sobre la historia de la ciudad y la importancia de preservar el legado cultural de las comunidades. El resultado fue un espacio de diálogo e intercambio que acercó estas historias a la audiencia desde una perspectiva participativa y cercana.

La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, María Ayelén Diogo, destacó el valor de la propuesta señalando que este tipo de espacios «fortalecen la participación, el pensamiento crítico y el respeto por la diversidad cultural, al tiempo que permiten que las infancias y adolescencias sean protagonistas de la construcción de ciudadanía».

“Mentes Lúcidas” promueve desde 2007 la participación activa de niñas, niños y adolescentes de la ciudad. El programa se emite todos los jueves de 19 a 20 horas y sus protagonistas investigan, proponen temas y producen los contenidos que luego comparten al aire.ç