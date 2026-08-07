CIENCIA - MEF - TURISMO

MEF libre para estrenar su monumental ampliación

Este sábado 8 y domingo 9, la Municipalidad de Trelew invitó a residentes y turistas a descubrir la nueva ampliación del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) en una jornada especial de acceso totalmente gratuito.
La iniciativa será entre las 10 y las 18 horas, donde se podrá contemplar la tradicional colección permanente de gigantescos dinosaurios, y además se podrá recorrer por primera vez el Centro de Convenciones y las nuevas áreas recién expandidas de este centro expositivo de relieve mundial.
Entre los atractivos del recorrido, los asistentes podrán visitar la Fábrica de Réplicas y el Laboratorio de Preparación, donde los propios expertos exhibirán en vivo el trabajo de limpieza, conservación y modelado de los vestigios fósiles.

Charlas con científicos y actividades para toda la familia

El programa del evento incluye además un ciclo de conferencias magistrales enfocadas en la riqueza natural, la arqueología y la historia patagónica. Destacadas figuras de la ciencia, como los investigadores Diego Pol y Rolando González-José, compartirán sus descubrimientos en exposiciones abiertas y accesibles para todo público.
El predio también contará con estaciones interactivas sobre el cuidado del patrimonio arqueológico; patios gastronómicos locales y la a tienda oficial con recuerdos y productos temáticos.

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