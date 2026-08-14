Glinski e Ingram acordaron una agenda común para que Futaleufú beneficie a los chubutenses

El diputado nacional José Glinski y el intendente de Trevelin, Héctor “Cano” Ingram, mantuvieron este viernes una reunión de trabajo en la que acordaron una agenda común ante la próxima concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú.

Ambos coincidieron en que se trata de una discusión estratégica para Chubut, tanto por la participación que tendrán los municipios y las comunidades como por el destino de la riqueza que genera la central.

“Futaleufú tiene que llegar a todos los ámbitos. Acordamos con Ingram una estrategia común para instalar esta discusión entre los chubutenses y darle visibilidad nacional. Estamos hablando de nuestros recursos y de cómo lograr que la riqueza que generan contribuya al desarrollo de nuestra provincia”, sostuvo Glinski.

Un reclamo histórico de la región

Ingram remarcó que el planteo de Trevelin tiene fundamentos históricos, ambientales y económicos. Recordó que antes de la construcción de la represa existieron compromisos de beneficios directos para las comunidades y que la obra significó además la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo.

“Existe un compromiso de Estado, incumplido hasta ahora, con Trevelin, Esquel y Cholila. El recurso agua es de los chubutenses y quienes vivimos en esta cuenca tenemos derecho a participar de la riqueza que genera”, señaló Ingram.

El intendente aclaró que el reclamo va más allá de una tarifa eléctrica diferenciada. “Queremos ser partícipes de la riqueza que genera la represa. Con una parte mínima de esos recursos, los municipios podrían invertir en infraestructura y desarrollo local”, explicó.

Participar antes de que se decida

Glinski e Ingram coincidieron en exigir que los municipios y las comunidades intervengan efectivamente en las condiciones de la próxima concesión y cuestionaron que el compromiso de participación asumido por Torres todavía no se haya traducido en hechos concretos.

“Estamos ante una situación urgente. Los temas estratégicos de Chubut no pueden quedar subordinados a las necesidades electorales de Torres ni a su negociación con Javier Milei. Futaleufú va a condicionar el desarrollo de nuestra provincia durante décadas y Chubut tiene que defender una posición propia”, afirmó Glinski.

Como resultado de la reunión, ambos acordaron ampliar el reclamo, sumar instituciones y actores de la región e impulsar actividades en Buenos Aires para llevar la posición de la Cordillera y la Comarca Andina al escenario nacional.

“La energía que produce Futaleufú tiene que servir para el desarrollo de nuestra provincia y no solamente para generar beneficios para empresarios que no necesariamente reinvierten esa riqueza en nuestra tierra”, sostuvo Glinski.

Y concluyó: “Trevelin y las comunidades de la región vienen dando esta discusión hace muchos años. Tenemos que acompañarla, ampliarla y lograr que sean escuchadas. Futaleufú no es solamente un tema de la Cordillera: es una discusión sobre nuestros recursos y sobre el Chubut que queremos construir para las próximas décadas”.