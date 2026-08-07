El oficialismo logró aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Luego de largas horas de debate en el Senado y no menos extensas negociaciones hasta último momento, el oficialismo logró darle media sanción al proyecto de ley de Inviolabilidad Privada por 37 votos a favor y 33 en contra. Pero fue con un alto costo, ya que antes de la votación tuvo que retirar otro capítulo: el referido a la Ley de Manejo del Fuego.

Así las cosas, solo quedaron de la ley original los cambios en desalojos, expropiaciones y Registro del Inmueble. De esta manera, el oficialismo celebró a medias: consiguió la media sanción, pero con un proyecto seccionado. Más que celebrar una victoria, evitó una contundente derrota.

El retiro del capítulo referido al Manejo del Fuego no sorprendió demasiado, ya que al caer la noche se sabía que los números ya no le daban al oficialismo para ese capítulo. Los votos originalmente estaban, pero con el correr de las horas se fueron evaporando: los dos misioneros se sabía que votarían en contra, igual que los dos santacruceño, Alejandra Vigo, Flavia Royón, Beatriz Ávila, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, Edith Terenzi… Y ante esa certeza, la jefa del bloque acordó con el Gobierno pegar el volantazo. Lo anunció antes de la votación el senador Agustín Coto, quien solo anunció el retiro del Capítulo IV, lo que llevó a José Mayans a sugerirle entre risas retirar la ley por completo.

En la votación en general, La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de la mayoría de sus aliados: todos los senadores del bloque UCR; los del Pro; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la chubutense Edith Terenzi.