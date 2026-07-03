Ya están a la venta los pasajes invernales del Tren Patagónico

El Tren Patagónico ya puso a la venta los pasajes para los servicios de julio de 2026, una experiencia que permite recorrer la provincia de Río Negro desde el océano Atlántico hasta la cordillera de los Andes.

El servicio comenzará a operar durante julio y atravesará algunos de los paisajes más representativos de la región, con estepas cubiertas de escarcha, montañas nevadas y localidades que forman parte del histórico recorrido ferroviario.

Además de funcionar como medio de transporte, el Tren Patagónico ofrece una experiencia turística con distintas categorías de viaje, coche comedor y la posibilidad de trasladar vehículos, una alternativa elegida por quienes buscan recorrer Bariloche y otros destinos con movilidad propia.

El recorrido conecta Viedma con San Carlos de Bariloche a lo largo de 827 kilómetros y demanda cerca de 19 horas de viaje. Durante el trayecto realiza paradas en diferentes localidades de Río Negro y permite apreciar una Patagonia que muchas veces permanece fuera de los circuitos tradicionales.

A bordo, los pasajeros pueden optar por viajar en Primera Sorefame, Pullman o Camarote, cada una con diferentes niveles de confort. Los camarotes, por ejemplo, cuentan con camas tipo marinera, espacio para equipaje, mobiliario para guardar ropa y conexión WiFi.

Cómo comprar los pasajes del Tren Patagónico

Los pasajes para viajar durante julio ya pueden adquirirse a través del sistema de venta online del Tren Patagónico. Para completar la operación, los pasajeros deben seleccionar el origen y destino, elegir la fecha del viaje y cargar sus datos personales.

En caso de querer trasladar un vehículo, la reserva del espacio y la cotización definitiva deben realizarse de manera presencial en las boleterías de las estaciones. El valor final incluye un seguro obligatorio que se calcula según la valuación fiscal del automóvil.

Cuánto cuestan los pasajes

Las tarifas vigentes para recorrer el trayecto completo entre Viedma y San Carlos de Bariloche en el Tren Patagónico en las Vacaciones de Invierno 2026 son las siguientes:

– Primera Sorefame: $70.740 para residentes y $84.996 para no residentes.

– Clase Pullman: $98.500 para residentes y $118.500 para no residentes.

– Clase Camarote: $137.000 para residentes y $165.500 para no residentes.

– Jubilados: 20% de descuento sobre la tarifa correspondiente.

– Menores de 12 años: 30% de descuento.

– Transporte de vehículos: $166.500 para unidades de hasta 1,55 metros de altura y $229.000 para vehículos de mayor porte, más el seguro obligatorio.

Frecuencia y horarios del servicio

El Tren Patagónico presta un servicio semanal entre Viedma y San Carlos de Bariloche. Los viajes parten desde Viedma todos los viernes a las 17 y llegan a Bariloche los sábados a las 12.10, luego de recorrer gran parte del territorio rionegrino.

En sentido contrario, el regreso desde Bariloche se realiza los domingos a las 17. Durante el recorrido el tren realiza paradas en San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Comallo y Pilcaniyeu, entre otras estaciones.

Cómo es viajar en el Tren Patagónico

El servicio ofrece tres categorías pensadas para diferentes necesidades. La Primera Sorefame dispone de compartimentos para seis personas con asientos acolchados y calefacción central. La Clase Pullman cuenta con butacas confortables, climatización y atención a bordo.

Por su parte, la Clase Camarote está diseñada para quienes priorizan el descanso durante las casi 19 horas de viaje, ya que incorpora camas tipo marinera, mesa convertible, espacio para equipaje, mobiliario para guardar ropa y conexión WiFi.

Con su recorrido de 827 kilómetros, el Tren Patagónico continúa siendo el único servicio ferroviario de pasajeros que une el mar con la cordillera en Argentina, convirtiéndose en una de las formas más atractivas de descubrir los paisajes invernales de Río Negro.