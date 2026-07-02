La Legislatura aprobó medidas de alivio fiscal para la construcción

En la sesión ordinaria que la Legislatura realizó este jueves, se aprobó el Proyecto de Ley Nº 70/26, de autoría del Poder Ejecutivo y que establece un régimen transitorio de alivio fiscal para las actividades de la construcción. La iniciativa busca incentivar el desarrollo del sector mediante beneficios impositivos que favorezcan la inversión y la generación de empleo.

Durante la sesión ordinaria se hicieron presentes referentes y trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) que celebraron la sanción de la norma.

Asimismo, fue aprobado el Proyecto de Ley Nº 78/26 que propone un Régimen de Exenciones Impositivas para los actos, contratos e instrumentos vinculados a la refinanciación de deudas, así como para los contratos de locación de inmuebles con destino habitacional. El objetivo es reducir la carga tributaria sobre estas operaciones y facilitar el acceso y la permanencia en viviendas destinadas al alquiler.

Ambas iniciativas forman parte de un conjunto de medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo que buscan fortalecer la actividad económica y brindar herramientas de acompañamiento a los distintos sectores de la provincia.

Alivio fiscal para la construcción

El diputado del bloque Despierta Chubut Sergio Ongarato, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fundamentó que el proyecto de ley N° 70/26 establece un régimen de beneficios fiscales para la construcción de viviendas, edificios residenciales y loteos destinados a uso habitacional, con el objetivo de impulsar la actividad y generar empleo. Además, resaltó que la iniciativa también invita a adherir a la ley a los municipios de toda la provincia.

Durante su exposición, explicó que la propuesta busca aliviar la carga tributaria sobre un sector que atraviesa un descenso en la actividad y, al mismo tiempo, favorecer el acceso a la vivienda. En ese sentido, recordó que Chubut presenta una de las tasas de alquiler más altas del país -21,2%- y una importante demanda de créditos hipotecarios.

La iniciativa exime el 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos para las actividades vinculadas a la construcción de viviendas. Los proyectos podrán incorporarse al régimen hasta junio de 2027 y accederán a los beneficios fiscales por un período de tres años. La Agencia de Recaudación Provincial (ARECH) será la autoridad de aplicación y tendrá 60 días para reglamentar el sistema.

Ongarato destacó, además que la medida permitirá reducir costos, incentivar nuevas inversiones y aumentar la oferta habitacional. Además, remarcó el efecto multiplicador de la construcción, al generar empleo directo e indirecto y dinamizar la actividad comercial vinculada al sector.

Finalmente, sostuvo que se trata de un esfuerzo fiscal del Gobierno Provincial destinado a acompañar a una de las actividades más afectadas, promover el trabajo y brindar más oportunidades de acceso a la vivienda para las familias chubutenses.

Dinamizar la economía

Por su parte, el diputado Juan Pais, presidente del bloque Arriba Chubut, sostuvo que toda medida destinada a fortalecer la industria de la construcción, generar empleo y dinamizar la economía contará con el respaldo de su espacio político. Sin embargo, consideró que el proyecto excluye diversos códigos del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES) vinculados directamente con la actividad.

Asimismo, el diputado Antonio Rubia (PICH) señaló que la iniciativa representa un alivio para quienes proyectan realizar obras y valoró que pueda traducirse en más empleo para los trabajadores de la construcción, un sector afectado por la caída de la obra pública nacional.

Por su parte, los diputados Norma Arbilla (Arriba Chubut) y Juan Aquino (Frente de Izquierda) remarcaron la necesidad de que la reglamentación contemple la adhesión de los municipios -tal como lo establece el proyecto aprobado- para garantizar la efectiva aplicación de las exenciones, especialmente en lo referido al impuesto sobre los Ingresos Brutos y a los controles vinculados a las obras.

En tanto, la diputada Mariela Tamame (Chubut Unido) subrayó que la propuesta permitirá dinamizar la actividad de la construcción, generar puestos de trabajo para distintos oficios y brindar beneficios a las familias chubutenses.

Exención impositiva para los chubutenses

Durante la sesión ordinaria, la Legislatura del Chubut aprobó también el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un Régimen de Exenciones Impositivas destinado a reducir costos para los ciudadanos, promover la formalización de contratos de alquiler y simplificar diversos trámites administrativos.

La diputada Sandra Willatowski (Despierta Chubut) explicó que la iniciativa consta de cinco capítulos y tiene como objetivo generar alivio fiscal y facilitar el acceso a distintos beneficios para personas, empresas y asociaciones civiles.

Entre los principales puntos, destacó la exención del Impuesto de Sellos para las refinanciaciones de deudas celebradas con entidades bancarias y financieras, alcanzando créditos hipotecarios, prendarios, préstamos personales, bancarios y refinanciaciones de tarjetas de crédito realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley.

Asimismo, indicó que la norma exime del Impuesto de Sellos a los contratos de alquiler destinados exclusivamente a vivienda permanente, excluyendo los alquileres turísticos, temporarios y comerciales.

Willatowski también resaltó que el proyecto incorpora la gratuidad de las actas legalizadas de nacimiento, matrimonio, defunción, uniones convivenciales y demás documentos vinculados al estado civil de las personas. Además, prevé beneficios para asociaciones civiles, clubes, entidades vecinales y organizaciones comunitarias mediante la exención del pago de determinados certificados y trámites registrales.

Al fundamentar el acompañamiento al proyecto, la diputada Norma Arbilla (Arriba Chubut) señaló que, durante el tratamiento en Comisión, los funcionarios provinciales se comprometieron a remitir información sobre los niveles de morosidad bancaria, las tasas aplicadas y las condiciones de refinanciación de deudas.

Por su parte, la diputada Vanesa Abril (Arriba Chubut) sostuvo que la iniciativa representa una herramienta de alivio para distintos sectores de la economía, especialmente en materia de refinanciación de deudas. No obstante, propuso incorporar también la exención del Impuesto de Sellos para los contratos de alquiler de pequeños comercios, con el objetivo de acompañar a un sector que enfrenta dificultades para sostener sus costos fijos y mantener el empleo.

En tanto, el diputado Sergio González (Chubut Unido) valoró que la Legislatura avance en un proyecto sobre una temática trabajada previamente por distintos espacios políticos.

Destacó especialmente la eliminación del Impuesto de Sellos para los contratos de alquiler destinados a vivienda permanente, al considerar que representa un alivio para quienes no pueden acceder a una vivienda propia. E indicó que, si bien las medidas constituyen un paliativo importante para muchas familias, será necesario continuar impulsando políticas estructurales que permitan abordar de manera integral las dificultades económicas que atraviesan los ciudadanos.

Acta acuerdo con YPF

En la sesión de este jueves, la Legislatura aprobó también el acta acuerdo que firmó el gobernador Ignacio Torres con las autoridades de YPF el 26 de junio, por el cual se acuerda la transferencia a las empresas cesionarias de las concesiones de la explotación sobre las áreas “El Tordillo”, “La Tapera”, “Puesto Quiroga”, “Escalante-El Trébol” y “Campamento Central-Cañadón Perdido” y “Manantiales Behr” y una contraprestación extraordinaria de YPF S.A. a favor de la Provincia del Chubut.

La ley fue aprobada con los votos de los bloques Despierta Chubut, Familia Chubutense, Sergio González de Chubut Unido y Mariela Willliams de Primero Chubut-CET. Los bloques Arriba Chubut, el Pich y el Frente de Izquierda votaron en contra.

La ley destina fondos a obras, servicios y necesidades prioritarias de Comodoro Rivadavia, así como a la atención de necesidades urgentes y prioritarias en materia de seguridad, salud, educación, vivienda, servicios básicos, saneamiento y desarrollo urbano en la ciudad.

Reelección de autoridades municipales y comunales

En otro de los puntos del orden del día, y luego de un amplio debate entre los diputados de los distintos bloques, la Legislatura del Chubut aprobó el Proyecto de Ley Nº 081/26, presentado por la diputada provincial Mariela Williams (Primero Chubut – CET), que modifica el artículo 8° de la Ley XVI N.º 46, Orgánica de Municipios, y el artículo 6° de la Ley XVI N.º 105, Orgánica de las Comunas Rurales.

La iniciativa habilita la reelección de las autoridades municipales y comunales mediante la actualización de la normativa vigente que regula la organización institucional de los municipios y las comunas rurales de la provincia. La modificación busca adecuar el régimen electoral previsto en ambas leyes orgánicas.