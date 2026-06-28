«Corrupción» en la vidriera internacional



El principal asesor del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni, presentó su renuncia tras verse envuelto en un “escándalo de corrupción” que ha impactado al gobierno libertario argentino, según publicó The Financial Times.

El eje del escándalo reside en la justificación de los gastos de Adorni, quien en una entrevista televisiva a principios de mes alegó que sus recursos provenían de ahorros legítimos, inversiones en criptomonedas y dinero en efectivo hallado en el apartamento de su difunto padre. Estas explicaciones provocaron burlas generalizadas y aumentaron la presión para su salida.

En el texto publicado por The Financial Times, se indicó que “según los analistas, este escándalo ha resultado ser el más perjudicial de una serie de acusaciones de corrupción contra el gobierno de Milei, que hizo de la erradicación de la corrupción endémica en Argentina un estandarte de su campaña presidencial de 2023″.