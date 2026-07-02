Solo tres gobernadores superan el 50% de imagen positiva en el ranking digital

Un informe sobre el ranking de imagen digital de los gobernadores muestra que solo tres superan el 50% de imagen positiva en el mes de junio. Entre los mejor posicionados hay dos patagónicos. El gobernador Ignacio Torres de Chubut, se ubica en el medio de la tabla, con una imagen positiva alta, pero también un alto índice negativo respecto de otros gobernadores.

El ranking evalúa el sentimiento (positivo, negativo y neutral) expresado en redes sociales (X, Facebook, Instagram, YouTube) y medios digitales. Se trata de un tabajo colaborativo entre Fundación CiGob, Autoritas y la especialista en opinión pública Daniela Aruj.

Datos capturados por Autoritas Argentina mediante Brandwatch en canales digitales (medios online, X, Facebook, Instagram y Youtube). El análisis de las menciones (Positivas, Negativas y Neutrales) es el fruto del trabajo conjunto. El diferencial se calcula sobre el total de menciones valorativas, excluyendo las de tono estrictamente informativo.

El mejor posicionado es el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien ostenta un 55% Imagen positiva, exhibiendo 46 puntos porcentaules más que de imagen negativa, la que resulto en 9%. El poscentaje restante se ubica como neutral.

Entre los patagónicos el mejor posicionado es Rolando Figueroa de Neuquén, quien se alza con 53% de iamgen postiva y solo 8% de imagen negativa, más atrás se ubica Alberto Weretilneck con 48% de imagen positiva y 14% negativa, detrás está Ignacio Torres con 48% de imagen postiva, pero un 17% negativa.

El peor posicionado es Vidal, ya que si bien tiene un 49% positivo, la imagen negativa es del 28%, lo que impacta en el promedio definitivo.

Los datos del ranking tiene por objeto medir un sentimiento público expresado en canales digitales. Un diferencial de sentimiento positivo.negativo, no solo puede ser reflejo de una diferencia en la calidad de gobierno.

También podrían estar reflejando tanto la diferencia en capacidad de controlar la narrativa mediática local, como el impacto de hechos relevantes que dominan la narrativa. Detrás de cada número existe una estructura de medios, un sistema de financiamiento y una geogrrafía política de poder.

Los gobernadores con números altos no neceseramiente gobiernan mejor. Pueden gobernar efectivamente, o pueden simplemente operar en territorios donde logran capturar más fácilmente la narrativa mediática local.