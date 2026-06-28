Villarruel no le deja pasar una a Karina

El elogio de Karina a Adorni tras su renuncia desató la respuesta de la vicepresidenta: “Solo entré para leer los comentarios”.

Karina Milei se deshizo en elogios hacia Manuel Adorni tras su renuncia, en una publicación en redes sociales: “Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, escribió la secretaria general de la Presidencia, que agregó: “Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo”. Y concluyó: “Tu aporte a este proyecto político y de país dejó una marca enorme”.

Villarruel, no se la dejó pasar y puso una cuota de ironía en su respuesta a la declaración de Karina M. Es que le dedicó apenas esta frase cargada de revancha: “Solo entré para leer los comentarios”.

En efecto, el 99% de los comentarios combinaban la crítica hacia el exfuncionario y a la hermanísima, con la burla.