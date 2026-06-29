FLAVIO BOLSONARO - JAVIER MILEI - MERCOSUR

Milei no viaja a la cumbre Mercosur

El presidente Javier Milei decidió no participar de la cumbre de presidentes del Mercosur que se realizará en Paraguay y permanecerá en la Argentina para concentrarse en la reorganización de su gobierno tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. Su decisión coincide además con la visita al país de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y una de las principales figuras de la oposición a Luiz Inácio Lula da Silva, con quien el mandatario argentino mantuvo un encuentro en la Quinta de Olivos horas antes del inicio de la cumbre regional.

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