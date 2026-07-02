Torres se reunió con Santilli y confirmó licitación del Acueducto de Comodoro Rivadavia

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, mantuvo este jueves por la tarde una reunión de trabajo en la Casa Rosada con el recientemente designado jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, con quien repasó una agenda de obras e inversiones estratégicas para la provincia.

Como principal resultado del encuentro, ambas partes acordaron avanzar en el decreto que habilitará al Gobierno del Chubut a convocar la próxima semana a la licitación para la construcción del nuevo Acueducto de Comodoro Rivadavia, una vez acreditada la factibilidad técnica y financiera de la obra.

El proyecto, financiado a través del CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, contempla la construcción de una nueva conducción de 5.000 m³/h entre las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso, permitiendo ampliar la capacidad del sistema de abastecimiento de agua para toda la región.

Asimismo, Torres y Santilli acordaron la conformación de una mesa de negociación para trabajar de manera conjunta en la elaboración del nuevo pliego correspondiente al proceso de licitación de la futura concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, con el objetivo de garantizar que Chubut tenga un rol activo en la definición de las condiciones de una concesión estratégica para el desarrollo provincial y la defensa de sus recursos.

Declaraciones

Al término del encuentro, Torres destacó que “fue una muy buena reunión de trabajo, en la que avanzamos sobre una agenda fundamental para Chubut. Después de completar la factibilidad técnica y financiera del proyecto, acordamos avanzar con el decreto que permitirá licitar la próxima semana una obra tan esperada como el nuevo Acueducto de Comodoro Rivadavia”.

Asimismo, el mandatario señaló que “también conformamos una mesa de negociación para trabajar en el nuevo pliego de la concesión de Futaleufú. Es fundamental que Chubut participe desde el primer momento en una discusión estratégica para defender nuestros recursos y los intereses de todos los chubutenses”.

Finalmente, Torres remarcó que “seguimos gestionando con seriedad, dialogando y consiguiendo resultados concretos para la provincia. Ese es el camino que elegimos y el que vamos a seguir recorriendo”

Nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia

El nuevo acueducto, cuya construcción gestionó el gobernador Ignacio “Nacho” Torres ante el Gobierno Nacional, se enmarca en la Ley II N° 317, aprobada por mayoría en la Legislatura del Chubut en diciembre de 2025, que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar una operación de crédito público cuyos fondos serán destinados a financiar los gastos del Programa Sistema de Acueductos Sostenibles de la Provincia del Chubut.

El proyecto contempla la ejecución de un nuevo acueducto con una capacidad de conducción de 5.000 m³/h, de diámetros entre 1.000 y 1.100 milímetros, que vincula hidráulicamente las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso.

La obra permitirá ampliar el caudal total transportado desde los actuales 4.700 m³/h hasta 7.000 m³/h. El AC66 de hormigón armado permanecerá operativo con una capacidad de 2.000 m³/h, mientras que la nueva conducción reemplazará al AC99 de hormigón pretensado, incrementando el caudal hasta los 5.000 m³/h.

El nuevo acueducto estará vinculado al AC66 mediante cuatro bypasses que facilitarán las maniobras de operación y permitirán mantener el servicio ante eventuales tareas de mantenimiento o contingencias. A su vez, el AC99 permanecerá operativo como respaldo cuando alguna de las restantes conducciones deba salir de servicio.

Asimismo, la obra contempla la adecuación de las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso para incorporar la nueva conducción y garantizar condiciones seguras de operación. Estas intervenciones permitirán integrar el nuevo tramo al sistema existente, posibilitando su funcionamiento tanto de manera independiente como en paralelo con los acueductos actuales.