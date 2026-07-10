Una mujer fue detenida bajo sospecha del homicidio de su pareja

Nelson Walter Ayilef Millapán falleció este viernes a la madrugada a raíz de una lesión en el cuello provocada por un arma blanca. La principal sospechosa es su pareja.

El centro de monitoreo recibió un llamado a las 3:54, alertando que un hombre se encontraba descompensado en un domicilio. Al llegar efectivos de la Comisaría 2da, encontraron a Millapán con una herida cortante en el cuello. En el lugar estaba su pareja. La actitud de la mujer y la disposición de la escena llevaron a los investigadores a considerar que sería la autora de la lesión. El fiscal Ezequiel Forti y el funcionario Julián Forti, fueron a la vivienda a la madrugada para supervisar las medidas, realizaron pedidos de allanamiento, secuestros, requisa personal de la imputada y su detención para llevarla a audiencia de formalización de la investigación por un hecho que calificará provisoriamente como constitutivo de Homicidio Agravado por el Vínculo.

El hallazgo

En el interior de la vivienda, los oficiales hallaron a Nelson Walter Ayilef Millapán sentado en una silla, con una herida sangrante en el cuello y signos vitales mínimos; poco después, personal médico del Hospital Zonal Esquel confirmó su fallecimiento.

Un informe complementario presentado por la Fiscalía al juez al requerir que se mantenga la detención de la imputada hasta la audiencia de control, indica que existió una denuncia reciente de otra persona de su familia, por lesiones, también con arma blanca.

No son estos los únicos hechos que la vinculan a agresiones con armas en su haber, estuvo vinculada a la investigación de un homicidio en el que entorpeció la investigación y habría ocultado cuchillos en su vivienda.

El sábado a las 15 hs tendrá lugar la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación. Se dio intervención al Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.