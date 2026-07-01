Según el Indec, el turismo receptivo creció 20% en mayo

Según los datos de la última Estadísticas de Turismo Internacional (ETI) presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes a mayo de 2026, el turismo receptivo hilvanó un crecimiento interanual del 20,4%, registrando el ingreso de 379.900 turistas no residentes.

En la otra vereda, el emisivo sufrió una contracción del 12,1% interanual, con 661.900 salidas de turistas residentes. Si bien el saldo total de mayo sigue siendo deficitario (con un saldo negativo de 282.000 turistas), el dato más relevante para el sector privado y las agencias de viajes es la progresiva reducción de la diferencia que se viene evidenciando mes a mes a lo largo de este año.

Vías de acceso y mercados emisores

El informe del INDEC detalla que la vía aérea sigue siendo la principal puerta de entrada y salida para el negocio de las aerolíneas. El 54,0% de los turistas extranjeros llegó a la Argentina en avión (205.100 personas, con un alza del 25,4% interanual), mientras que el 57,9% de los argentinos que viajaron al exterior (382.900) también eligió el avión.

Por el lado terrestre, se dio una fuerte caída en el emisivo del 27,5% interanual (227.200 turistas), lo que marca el freno que experimentó el movimiento de escapadas de residentes hacia países limítrofes.

Los países limítrofes concentraron el 64,2% de los arribos. Brasil se consolidó como el principal emisor con el 22,9% del total, seguido por Uruguay (15,7%) y Chile (14,5%).

Mientras que los destinos preferidos por los argentinos que viajaron en mayo fueron Brasil (20,7%), el bloque de «Resto de América» (16,8%) y Chile (15,5%).

Motivos de viaje y hotelería

Para los operadores receptivos, el principal motor de mayo fue el segmento de Vacaciones/Ocio, que motivó el viaje de 103.900 turistas extranjeros, con una estadía promedio de 7,6 noches. El segundo motivo fue la visita a familiares o amigos (42.000 turistas) pero con la estadía promedio más alta del mercado: 23,4 noches. En el plano corporativo, el turismo de Negocios aportó 25.300 arribos con un promedio de 8,3 noches.

En materia de alojamiento para los no residentes, los hoteles lideraron la elección con 86.300 turistas captados (6,6 noches promedio), seguidos muy de cerca por las casas de allegados o amigos (45.300 turistas) y los alquileres temporarios/propiedades contratadas, que sumaron 44.900 turistas con una estadía promedio de 11,1 noches.