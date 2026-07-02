DESALOJO - TRELEW - USURPACIÓN

Desalojaron una propiedad usurpada en Trelew

Este jueves, en horas de la mañana, se llevó adelante un operativo de desalojo en una propiedad ubicada sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 500 en la ciudad de Trelew.

De acuerdo a la información difundida, se  trata de un complejo que se encontraba usurpado y ante una orden judicial se procedió a desalojar el lugar.

El caso había tomado estado público en diciembre de 2025, cuando vecinos denunciaron la presunta usurpación de varias propiedades ubicadas sobre avenida Hipólito Yrigoyen, entre las calles Honduras y Perú, a pocas cuadras de la plaza central de Trelew.

La Justicia tomó intervención y tras las diligencias correspondientes, este jueves se realizó un allanamiento y posterior desalojo.

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