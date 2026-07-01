Realizaron en Comodoro una jornada sobre prevención de consumos problemáticos



La Secretaría de Salud de Chubut realizó en Comodoro Rivadavia dos Jornadas sobre Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones. Las actividades se desarrollaron en los dispositivos que dependen de los Servicios de Salud Mental y Adicciones del Hospital Regional de la localidad, con el objetivo de concientizar y visibilizar la temática.

En ese sentido, la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, a través del Departamento de Prevención, formó parte de las jornadas realizadas en los Centros Integrales de Tratamiento (CIT) de las Problemáticas de Consumo de Comodoro Rivadavia, el de zona Norte de barrio Km 8, y el de zona sur ubicado en el barrio Quirno Costa.

Las propuestas fueron efectuadas de manera conjunta con el coordinador de ambos dispositivos, el licenciado Juan Cruz Yapura; la directora médica asociada del Hospital Regional, la médica Vanesa Menéndez; y la jefa del Servicio de Salud Mental y Adicciones, la licenciada Gisela Carranza. Además, se desarrollaron en el marco del “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, que se conmemoró el viernes 26 de junio.



Jornadas de prevención

Las actividades contaron con diferentes instancias y temáticas diagramadas por los equipos técnicos, como espacios musicales, de actividad física, redes de cuidado, nociones básicas de consumo y codependencia, producciones creativas, y relatos en primera persona de usuarios de los diversos grupos terapéuticos de los CIT. Además, contemplaron talleres de emociones, sensibilización y prevención de consumos problemáticos.

También incluyó la presencia de estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB), quienes llevaron adelante espacios de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pautas de alarmas de infarto y Accidente Cerebrovascular (ACV), como la prevención en intoxicaciones por monóxido de carbono.

En esa línea, es importante mencionar que las jornadas convocaron a una gran cantidad de participantes de diferentes áreas gubernamentales, como también a ONG, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, alumnos de escuelas secundarias, Policía Comunitaria, familiares de usuarios en tratamiento en ambos CIT, y otros sectores y actores que conforman la red de trabajo y prevención en la problemática.

Por otra parte, además de las actividades destinadas a la comunidad, desde la Dirección de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Secretaría de Salud chubutense se trabajó con los equipos técnicos de ambos CIT en las líneas priorizadas en el abordaje y la prevención de los consumos problemáticos.