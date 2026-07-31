Muere un trabajador vial tras caer a un precipicio en la Ruta 260

Un trabajador vial falleció durante la noche del jueves luego de que la motoniveladora que conducía cayera a un barranco mientras realizaba tareas de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 260, en Chubut, en el marco del Operativo Invernal 2026.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como la Bajada de la Cancha, cerca del cruce con la Ruta Provincial 51. Según trascendió, la maquinaria pertenecía a la empresa contratista Servicios Río Mayo, que presta servicios para Vialidad Nacional con el objetivo de mantener la conectividad hacia el paso internacional Huemules.

Tras el hecho, se desplegó un operativo de emergencia en la zona. Durante la mañana del viernes arribaron efectivos de Criminalística y profesionales médicos para realizar las pericias correspondientes e intentar determinar cómo se produjo el accidente.

La investigación judicial busca establecer si el desbarrancamiento estuvo relacionado con las condiciones de la calzada, que presentaba acumulación de nieve y sectores con hielo, o si intervinieron una falla mecánica o un factor humano. La identidad de la víctima será preservada hasta que finalicen las notificaciones a sus familiares.

Un tramo de alta complejidad

El lugar donde ocurrió el accidente es considerado uno de los sectores más complejos de la Ruta Nacional 260 durante el invierno, debido a las condiciones climáticas y al intenso tránsito de camiones que circulan hacia y desde la frontera con Chile.

En los últimos días, ese corredor registró otros incidentes viales vinculados al temporal. A pocos kilómetros del lugar permanece volcado un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP), a la espera de un operativo para su remoción. Además, recientemente otro transporte de carga debió descargar parte de su mercadería para poder ser remolcado.