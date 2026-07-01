Madryn celebra el día mundial libre de bolsas de plástico

En el marco del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, la Secretaría de Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn llevará adelante una actividad comunitaria destinada a promover hábitos de consumo más responsables y reducir la utilización de plásticos de un solo uso.

La propuesta se realizará el viernes 3 de julio, de 15 a 16 horas, en el playón ubicado frente a la Bajada N° 3, junto al Punto Limpio Móvil. Durante la jornada, niños y niñas de los talleres Pequeños Científicos, serán protagonistas de una campaña de intercambio de bolsas, invitando a la comunidad a entregar cinco bolsas plásticas de un solo uso a cambio de una bolsa de tela reutilizable confeccionada y decorada por ellos mismos.

La iniciativa busca generar conciencia sobre el impacto ambiental de los residuos plásticos y fomentar alternativas sustentables para la vida cotidiana. Además, las bolsas plásticas recolectadas tendrán una segunda vida: serán reutilizadas para la confección de almohadones que posteriormente serán donados a una institución educativa para la creación de un rincón de lectura.

De esta manera, la actividad combina educación ambiental, participación ciudadana y solidaridad, promoviendo la economía circular y fortaleciendo el compromiso de las infancias como agentes de cambio en la construcción de una comunidad más sustentable.