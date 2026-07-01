En Bariloche esperan una buena temporada de invierno

Según una proyección elaborada por la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHGB), la actividad turística de invierno en Bariloche generaría un gasto directo superior a los 279.000 millones de pesos entre julio y septiembre. La cifra representa un incremento del 1% respecto del mismo período del año pasado.

La estimación forma parte del informe mensual de coyuntura y competitividad hotelera elaborado por la entidad, que llega tras un mayo marcado por uno de los niveles de movimiento turístico más bajos de los últimos años.

Estabilidad turística

De cara al inicio de la temporada alta, el relevamiento describe un escenario de estabilidad para la actividad turística. En ese sentido, prevé una disminución del 1,5% en la cantidad total de visitantes en comparación con el invierno de 2025, aunque con un incremento del 1,4% en las pernoctaciones.

Desde la asociación señalaron que estas proyecciones permiten anticipar una recuperación de la dinámica turística luego del habitual período de baja estacional. Sin embargo, advirtieron que el desempeño final de la temporada estará condicionado por factores como la conectividad aérea, la situación económica del mercado interno, el flujo de turistas internacionales y las condiciones climáticas y de nieve, según informó RíoNegro.com.ar

Las estimaciones contemplan un movimiento significativo para la ciudad, con 2,3 millones de pernoctes y alrededor de 473.000 pasajeros durante los 90 días de temporada alta. En ese período se concentrarán los vuelos directos provenientes de Brasil y un aumento de frecuencias en los servicios de cabotaje, factores considerados clave para sostener la demanda turística.

La entidad presidida por Martín Lago destacó además que se esperan estadías más prolongadas por parte de los visitantes, una variable que podría compensar parcialmente la menor cantidad de arribos y contribuir a mantener la actividad en toda la cadena de valor vinculada al turismo.

Mayo mostró el mayor gasto por turista

En relación con los datos relevados durante mayo, último mes analizado en el informe, se registró el gasto diario por turista más elevado de lo que va de 2026, con un promedio de 160.585 pesos por día y un desembolso total de 537.960 pesos por estadía.

No obstante, pese a estos indicadores, el gasto turístico total experimentó una caída interanual del 15,3%, reflejando el menor volumen de visitantes registrado durante uno de los meses más débiles de la temporada baja.