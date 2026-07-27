El pez limón en la Patagonia, llegó para quedarse

El pez limón es una especie de gran movilidad y de importante valor recreativo, comercial y acuícola, muy buscado por los chefs por su sabor. Su peso puede alcanzar los 30 kilos y se alimenta de pequeños peces como anchoas, sureles, pejerreyes, papamoscas y cocheritos y, en menor medida, de crustáceos y calamares. Sin embargo, en el océano Atlántico Sudoccidental, el conocimiento sobre su ecología sigue siendo escaso debido a su gran movilidad y escasez de ejemplares, pero un estudio realizado por científicos del Cenpat logró establecer nuevos e importantes datos sobre su ubicación y reproducción.

“Científicamente se había reportado que la especie habitaba desde el sur de Brasil hasta la zona de Mar del Plata y de una manera estacional mientras que, históricamente, a Madryn llegaban individuos muy grandes de pez limón en un periodo muy corto y de forma muy escasa. Eso lo sabíamos en algún registro del laboratorio de peces teníamos”, explica Alejo Irigoyen, investigador del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET).

Resultados del estudio

El equipo de trabajo, integrado también por Luján Villanueva-Gomila, Gastón Trobbiani y Pablo Merlo, del mismo Instituto; Gustavo Macchi y Claudio Buratti del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET) de Mar del Plata y Esteban Avigliano, del Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA), logró establecer la extensión del área de distribución 5° al sur, alcanzando los 43°S en el Atlántico sudoccidental, esto es frente a las costas de Puerto Madryn, dentro del Golfo Nuevo. Además, en los últimos años, la presencia de la especie ha cambiado de una breve aparición estacional restringida a los meses de verano, a una presencia más amplia acompañada de un aumento en la abundancia local. “A partir del año 2000, comenzamos a registrar una mayor abundancia de la especie en la región, especialmente en el Golfo Nuevo. Además, notamos un cambio en la estructura poblacional: empezaron a aparecer otras tallas, incluyendo individuos más chicos. Ya no solo estaban los gigantes de siempre, lo que marcó el inicio de un cambio notable”, cuenta el investigador y agrega que “históricamente, los registros se concentraban de manera muy acotada en el mes de enero, extendiéndose ocasionalmente a diciembre o febrero. Actualmente, esa ventana temporal se ha ampliado significativamente: el período de registro abarca desde octubre hasta mayo o junio, habiéndose reportado la última captura del estudio a finales de este último mes».

Los especialistas llegaron a esta conclusión a través de entrevistas a pescadores artesanales, cámaras submarinas y estudios biológicos de reproducción. Entre 2023 y 2024, los científicos del Cenpat obtuvieron muestras de 50 individuos, todos del Golfo Nuevo. Se lograron la longitud y el peso de 47 ejemplares, 37 de las pesquerías artesanales y diez de pesca submarina. Además, recolectaron gónadas (órganos reproductores) de 30 peces para datos de muestreo biológico, lo que indicaría que el pez limón se estaría reproduciendo en la zona.

“Conocer los ciclos de reproducción es clave para la conservación. Si una especie se reproduce en un lugar específico, es fundamental proteger esa zona; de hecho, los propios pescadores lo saben y cuidan el recurso. También es muy importante identificar dónde se ubican los prereclutas (los ejemplares jóvenes que ya pasaron la etapa de larva), ya que muchas especies eligen áreas determinadas para asentarse y crecer”, agrega Luján Villanueva-Gomila, investigadora del Cenpat.

La importancia de conocer la extensión del área de distribución del pez limón radica en la posibilidad y necesidad de establecer medidas precautorias de manejo: “Una opción de manejo no es prohibir la actividad, ya que es una fuente de trabajo y un recurso económico, gastronómico y cultural espectacular, parte de nuestro patrimonio. Pero sí se podrían fijar límites en los volúmenes de captura o implementar vedas y permisos. Por ejemplo, que los pescadores tradicionales sigan trabajando, pero evitando que se sume un exceso de flota que ponga en riesgo el recurso por sobrepesca», finaliza Alejo Irigoyen. (Fuente: CONICET)