

El consumo masivo en las grandes superficies cerró septiembre con números en rojo, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el INDEC.

Las ventas en supermercados a precios constantes retrocedieron 3% interanual y 0,9% respecto de agosto en la medición desestacionalizada. En los autoservicios mayoristas, en tanto, la comparación anual mostró una leve mejora del 1%, pero frente al mes previo registró una baja del 0,5%.

En el balance acumulado entre enero y septiembre de 2026, ambos canales muestran contracciones frente al mismo período del año pasado: 2,9% en supermercados y 2,5% en mayoristas.

Con el dato de septiembre, las grandes cadenas sumaron nueve meses consecutivos de caídas interanuales y cuatro bajas mensuales seguidas, mientras que el repunte anual mayorista cortó siete meses en terreno negativo favorecido por una base muy deprimida, ya que en septiembre de 2025 había caído 13,1%.

Medidas a precios corrientes, las ventas en supermercados totalizaron $2.453.750,4 millones, un 25% más que un año atrás frente a precios implícitos que subieron 28,9%. El ticket promedio fue de $38.059 (+26,4% interanual) sobre más de 64,4 millones de operaciones, con un fuerte predominio del salón de ventas (96,7% del total) frente al canal online (3,3%, equivalente a $81.303 millones).

En los autoservicios mayoristas, la facturación a consumidor final (factura tipo B) sumó $371.934,3 millones en septiembre, con un incremento nominal del 29,2% interanual y precios implícitos un 28% superiores a los de 2025. Al sumar las operaciones con factura tipo A ($100.833,1 millones), el volumen total ascendió a $472.767,4 millones (+24,8%), con un ticket promedio de $48.405 (+33,1% interanual).