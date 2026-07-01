Becario de Chubut participa en un programa del CFI

El licenciado Darío Litterio Sassaroli, becario doctoral cofinanciado entre el CONICET y la Provincia participa de la edición 2026 de la iniciativa destinada a fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión de jóvenes profesionales de todo el país.

Sassaroli participa en la edición 2026 del Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo, una propuesta impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a los gobiernos provinciales, orientada a fortalecer las capacidades de liderazgo y formulación de políticas públicas en jóvenes profesionales de todo el país.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Escuela Federal de Desarrollo y tiene como objetivo brindar herramientas para el diseño de proyectos de gestión pública basados en experiencias exitosas de innovación, desarrollo productivo y fortalecimiento de las economías regionales. El programa busca promover una mirada integral sobre los desafíos territoriales y contribuir a la formación de futuros líderes comprometidos con el desarrollo de sus comunidades.



Actividades

Desde su creación en 2021, Gestión para el Desarrollo ha consolidado su alcance federal con seis cohortes realizadas, más de 1.500 egresados y más de 200 proyectos elaborados por los participantes. Además, reúne representantes de 23 provincias argentinas, favoreciendo el intercambio de experiencias y la construcción de redes de trabajo entre jóvenes de distintos puntos del país.

En esta edición, Darío Litterio Sassaroli, becario doctoral cofinanciado entre el CONICET y la Secretaría de Ciencia y Tecnología e integrante del Instituto de Hidrobiología de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, fue seleccionado para representar a la provincia del Chubut en esta prestigiosa propuesta formativa.

Como parte de las actividades iniciales, los días 28 y 29 de mayo se llevó adelante la primera Jornada de Integración Provincial entre Chubut y Santa Cruz. Durante el encuentro, los participantes recorrieron diversos espacios productivos, industriales y de innovación en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Jaramillo y Caleta Olivia, con el objetivo de conocer experiencias vinculadas a sectores estratégicos para el desarrollo regional.

En Comodoro Rivadavia, la agenda incluyó visitas a la planta cementera PCR y a las instalaciones de la Administración Portuaria, donde los asistentes pudieron interiorizarse sobre procesos industriales, infraestructura estratégica y proyectos de crecimiento vinculados a la actividad económica de la región. La jornada concluyó con un panel de intercambio junto a autoridades provinciales de Chubut y Santa Cruz, quienes analizaron los desafíos y oportunidades para el desarrollo productivo y la generación de empleo.

La segunda jornada se desarrolló en Santa Cruz e incluyó recorridos por la planta COPESA de Caleta Olivia, el Parque Eólico del Bicentenario en Jaramillo y la chacra-vivero municipal “Punto Orgánico”. Estas experiencias permitieron abordar temáticas relacionadas con la economía circular, las energías renovables, la innovación productiva y el desarrollo sostenible.

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología valoraron la participación del profesional chubutense en esta propuesta, destacando que representa una valiosa oportunidad para fortalecer capacidades de gestión y generar proyectos con impacto territorial en beneficio de las comunidades de la provincia.