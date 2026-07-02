Las tres reformas que Javier Milei quiere aprobar en el Congreso

El presidente Javier Milei reunió este miércoles en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir la agenda legislativa del segundo semestre y estableció la agenda legislativa para el tramo final del año.

Durante la apertura del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, les transmitió a los legisladores que las prioridades del Gobierno serán avanzar con la reforma política, introducir cambios al régimen de Zona Fría y modificar el proyecto de Inocencia Fiscal.

La primera de las iniciativas apunta a la reforma política, uno de los compromisos asumidos por el Gobierno para cambiar distintos aspectos del sistema electoral e institucional.

El oficialismo considera que el proyecto será una de las principales discusiones parlamentarias de los próximos meses y buscará reunir consensos para su aprobación.

El segundo eje está vinculado al régimen de Zona Fría. La administración libertaria pretende revisar el esquema de subsidios a las tarifas de gas para redefinir los alcances del beneficio, en línea con la política de reducción del gasto público que impulsa el Ministerio de Economía.

La tercera prioridad será introducir modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado semanas atrás por el Gobierno.

La propuesta busca ampliar y perfeccionar el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias y profundizar los cambios en la relación entre el contribuyente y la administración tributaria.

Además de esas tres prioridades, Milei anunció que el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de reforzar la independencia de la autoridad monetaria y restringir el financiamiento del Tesoro mediante emisión.

Por último, el presidente explicó que la iniciativa será enviada al Congreso en las próximas semanas y la consideró una de las reformas económicas más importantes de su gestión hasta el momento.