Senado: el oficialismo buscará sesionar antes del receso

Luego de la sesión que se cayó la semana pasada, cuando el caso Manuel Adorni frustró la agenda parlamentaria del oficialismo en el Senado, La Libertad Avanza buscará sesionar antes del receso invernal. Este miércoles, tras la reunión de legisladores con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, permanecía la intención de que la sesión fuera el próximo miércoles 8, a pesar del feriado del jueves 9 y el día no laborable del viernes 10. Sin embargo, avanzada la jornada, tomó forma la decisión de ir al recinto una semana después, el jueves 16.

Esta semana la vicepresidenta Victoria Villarruel no convocó a reunión de Labor Parlamentaria; sin embargo, tras la firme idea de la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, de intentar abrir el recinto, en la tarde del miércoles fue citada la reunión de jefes de bloques para el miércoles 8 a las 12.

El temario que quedó pendiente de la semana pasada tenía como tema principal el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que desde su dictamen en comisiones hasta la fecha continuó sujeto a modificaciones pedidas por los bloques aliados. Según trascendió, hubo una docena de versiones del texto. Los cambios deberán informarse en la sesión.

Además de esa iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, el temario incluía pliegos diplomáticos y judiciales -entre ellos el del juez Víctor Arturo Pesino, quien repuso la Ley de Modernización Laboral y dispuso la intervención de la UOM, y es cuestionado por el peronismo-, acuerdos internacionales y un proyecto relacionado con Tucumán y el 9 de Julio.

De concretarse, la sesión sería la última antes de que el Congreso entre en un virtual -no formal- receso invernal. En tanto, de cara al segundo semestre asoma una agenda abultada de temas a tratar en la Cámara alta.

A partir de la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y el apoyo que exhibieron varios gobernadores a su asunción, se revitalizó la posibilidad de avanzar con cambios en las elecciones PASO pensando en 2027.