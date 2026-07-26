Ante Milei reclaman que las retenciones “dejen de existir por ley y para siempre”

En el día de la inauguración oficial en la Exposición Rural de Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, desde un atril a metros del presidente Javier Milei pidió que se avance en la eliminación de los derechos de exportación “por ley y para siempre”.

Pino, que busca renovar su mandato y competirá contra su vicepresidente, Marcos Pereda, en las próximas elecciones de septiembre venidero, tuvo un discurso que cosechó importantes aplausos. En no menos de 10 oportunidades se escucharon aplausos al titular de la SRA.

El discurso de Milei

El presidente Javier Milei destacó este domingo las medidas que implementó en su gestión y remarcó «la eliminación del cepo cambiario» al que calificó como «el robo más grande que sufría el mercado».

Milei explicó que ese «no es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos».

«Vaya que es bueno eliminarlo», indicó en su discurso durante la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo.

Asimismo, señaló: «Bajamos aranceles, e insumos y maquinarias, abrimos mercados. Hoy vuelvo por tercera vez a la Rural y les vengo a demostrar que la transición de los últimos años valió la pena».

El mandatario nacional anticipó que «se viene un Campo radicalmente distinto» al que se conocía, al tiempo que arremetió contra los detractores de ese sector.

«Se lo atacó con cepos y otra medidas. Se atacó a la gallina de los huevos de oro. Era un campo exprimido, atado de pies y manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre», afirmó Milei.

Además, sostuvo que cuando se cuestiona al Campo «no se ataca un sector, sino el cimiento sobre el que se sentaron las bases de esta Nación».