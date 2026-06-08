Vuelve el fantasma de la privatización a La Trochita



Promediando el año 2019, el entonces Ministro de Turismo de Chubut, Néstor García, sorprendió a todos con la idea de privatizar La Trochita. Cinco años después, en enero del 2024, con la renovada ola liberal de la presidencia de Javier Milei, el tema de la privatización del tren turístico chubutense volvió a las mesas de discusión política. Pero en ninguna de las dos oportunidades se terminó de materializar.

Hoy, con la gestión del gobernador Ignacio Torres, si bien no se habla de privatización, ya comenzaron las gestiones para una reforma estructural “para fortalecer la administración de La Trochita y garantizar su operatividad a futuro”

En este sentido, el ministro de Producción Juan Manuel Pavón se reunió con autoridades nacionales vinculadas al sistema ferroviario buscando la conformación de un ente autárquico que tendrá como finalidad principal “fortalecer su funcionamiento, garantizar su sostenibilidad económica y preservar uno de los principales patrimonios turísticos y culturales de la provincia”, según información oficial.

De esta forma, Pavón mantuvo una reunión de trabajo junto a Martín Ferreira, presidente de Trenes Argentinos Operaciones; Marcelo Krajzelman, gerente de la Línea Patagónica de Trenes Argentinos; Horacio Faggiani, referente técnico ferroviario; Jorge Sarmiento y Leandro Devera, integrantes de equipos técnicos nacionales vinculados al sistema ferroviario, donde se presentaron las nuevas reformas y el nuevo modelo de conducción diseñado para asegurar la operatividad del tren y garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Conformación de un ente autárquico

Según declaraciones oficiales, el ente autárquico tendrá como finalidad principal resguardar los recursos generados por el histórico tren patagónico, garantizando que los fondos sean destinados al mantenimiento preventivo, la mejora continua del servicio y la preservación de su operatividad en el largo plazo.

La nueva estructura estará integrada y presidida por el Ministerio de Producción, con participación del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, el ente mixto turístico de Esquel, la Municipalidad de Esquel, la Municipalidad de El Maitén y representantes del sector privado vinculados al turismo, entre ellos la Cámara Argentina de Turismo de Chubut.

De acuerdo a lo señalado desde el gobierno Provincial, este nuevo esquema permitirá incorporar herramientas modernas de gestión mediante la designación de una gerencia comercial con participación del sector privado, orientada a potenciar el desarrollo turístico y comercial del recurso, promoviendo nuevas estrategias de explotación y posicionamiento.

Asimismo, esta unidad ejecutora contará con una estructura de conducción integrada por un gerente comercial, un gerente operativo y un subgerente operativo, quienes serán designados desde el ente autárquico con el objetivo de fortalecer la gestión técnica, operativa y administrativa del servicio.

Desde el Ministerio de Producción remarcaron que esta transformación permitirá consolidar un modelo de gestión más eficiente, transparente y sustentable, garantizando el mantenimiento preventivo permanente, la conservación de los distintos tramos ferroviarios y mejores condiciones de prestación para vecinos, turistas y trabajadores.

400 millones de inversión

En paralelo, el Gobierno Provincial confirmó una inversión de 400 millones de pesos destinada a la fabricación de cuatro nuevas calderas certificadas, una obra estratégica que permitirá garantizar la operatividad de «La Trochita» por los próximos 100 años, fortaleciendo la seguridad operacional y asegurando la continuidad de uno de los emblemas más importantes de la provincia.

“La decisión política es clara: preservar, modernizar y proyectar «La Trochita» hacia el futuro, garantizando un esquema de gestión que asegure su funcionamiento, potencie su desarrollo turístico y preserve este patrimonio para las próximas generaciones”, destacaron desde la cartera productiva de la provincia.