Volvió a caer el empleo formal y el salario mínimo perdió casi 40% de poder de compra



El mercado laboral formal argentino volvió a mostrar señales de deterioro durante marzo, mientras que el salario mínimo profundizó la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde fines de 2023. Así surge del último informe elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

Según el relevamiento, luego del repunte registrado en febrero, el empleo asalariado formal total perdió 11.000 puestos de trabajo durante marzo. En paralelo, el empleo asalariado formal privado retrocedió un 0,1% respecto del mes anterior.

El estudio advirtió que la cantidad de trabajadores asalariados registrados del sector privado continúa por debajo de los niveles observados al inicio de la actual gestión. En concreto, se contabilizaron 217.000 puestos de trabajo asalariados formales privados menos que en noviembre de 2023, reflejando las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía.

A su vez, una mirada de largo plazo muestra que el nivel actual de empleo formal se ubica en valores similares a los registrados en junio de 2022, lo que evidencia un estancamiento en la generación de puestos de trabajo durante los últimos años.

Las empresas

El informe también analizó la evolución del empleo según el tamaño de las compañías. Los datos muestran que las empresas pequeñas continuaron reduciendo personal, mientras que las grandes firmas registraron un incremento en sus plantillas. En tanto, las compañías medianas prácticamente no mostraron variaciones.

Este comportamiento refleja una recuperación desigual dentro del sector privado, con mayores dificultades para los establecimientos de menor escala.

A nivel sectorial, la Industria y el Comercio continúan encabezando la destrucción de puestos de trabajo iniciada en septiembre de 2025. Por otra parte, la Minería mostró una mejora por segundo mes consecutivo luego de atravesar 19 meses seguidos de caída del empleo. Sin embargo, la comparación interanual todavía presenta un saldo negativo pese al crecimiento que registra la actividad minera.

En el caso de la Construcción, tras las variaciones positivas observadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el empleo permaneció sin cambios tanto en febrero como en marzo.

Según género

Los investigadores destacaron diferencias según género. Durante gran parte de 2025 y en los primeros meses de 2026, el empleo femenino mostró un desempeño relativamente más favorable que el masculino.

En abril de este año, mientras el empleo de los hombres cayó un 0,1%, el de las mujeres registró una leve expansión del 0,1% según el relevamiento de Económicas.

Uno de los aspectos más preocupantes del informe está relacionado con la evolución del salario mínimo, vital y móvil. Los especialistas señalaron que el poder de compra del salario mínimo acumula una caída del 39,7% entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, lo que representa una de las mayores pérdidas registradas en las últimas décadas.

El deterioro comenzó con fuerza en diciembre de 2023, cuando el salario mínimo real cayó un 15% debido a la aceleración inflacionaria. La situación se agravó en enero de 2024, con una nueva retracción del 17%.

Si bien posteriormente hubo algunos meses en los que los aumentos nominales lograron acompañar o incluso superar la inflación, la tendencia general continuó siendo negativa.

De acuerdo con el trabajo de la UBA, el salario mínimo real actual se encuentra por debajo del nivel registrado antes del colapso de la convertibilidad en lo que fue una de las mayores crisis argentinas.

En términos históricos, el valor de mayo de 2026 es inferior al observado en 2001 y representa una pérdida del 66,5% respecto del máximo alcanzado en septiembre de 2011. En otras palabras, el salario mínimo actual equivale apenas a un tercio de aquel pico histórico.