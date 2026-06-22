Argentina le ganó a Austria con dos goles de Messi

El seleccionado de Argentina le ganó 2-0 a Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro donde supo entender a la perfección los momentos ante un oponente que demostró mucha intensidad y que se desconectó en muy pocas ocasiones.

El autor de los dos goles del partido fue Lionel Messi, que pudo recuperarse luego del penal que erró en los primeros minutos y se convirtió en el máximo anotador en la historia de los Mundiales con 18 tantos.

Tras el partido, Messi se tomó unos minutos para hablar con la prensa y dejó en claro el valor que tiene este resultado para el futuro de la Selección argentina en el Mundial.

“Estoy muy feliz por el triunfo. Fue una victoria importantísima y trabajada, que nos da tranquilidad para lo que viene. Esto es el Mundial, todos los partidos son intensos e igualados. Estoy muy feliz por la clasificación”, dijo el capitán de la albiceleste.