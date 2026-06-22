Aeroevacuación de emergencia a más de 180 millas de la costa de Chubut

Personal especializado de la Prefectura Naval Argentina llevó a cabo una aeroevacuación de emergencia para asistir a un tripulante del buque pesquero «Salvador R», de bandera argentina, que se encontraba herido de gravedad mientras la embarcación navegaba a más de 180 millas náuticas (aproximadamente 333 kilómetros) de la ciudad de Rawson, provincia de Chubut.

La emergencia comenzó cuando el capitán del pesquero se comunicó por radio informando que uno de sus marineros había sufrido una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna derecha, provocada por el golpe de un cabo en la cubierta.

Personal especializado de la Prefectura Naval Argentina llevó a cabo una aeroevacuación de emergencia para asistir a un tripulante del buque pesquero «Salvador R», de bandera argentina, que se encontraba herido de gravedad mientras la embarcación navegaba a más de 180 millas náuticas (aproximadamente 333 kilómetros) de la ciudad de Rawson, provincia de Chubut.

La emergencia comenzó cuando el capitán del pesquero se comunicó por radio informando que uno de sus marineros había sufrido una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna derecha, provocada por el golpe de un cabo en la cubierta.

Inmediatamente tras el aviso, un médico de la institución se puso en contacto con la tripulación por radioconsulta para dar las primeras indicaciones sanitarias. Tras evaluar la situación, el profesional determinó que la gravedad de la lesión requería una evacuación aérea inmediata para que el operario pudiera recibir atención médica especializada en tierra.

Para cumplir con la misión en alta mar, la Prefectura desplegó un importante operativo logístico. El procedimiento incluyó la salida del helicóptero PA-42, que transportó a personal de rescate y a un médico a bordo para realizar la evacuación directa, con el apoyo constante del avión PA-22, que operó como soporte durante toda la trayectoria de la misión sobre el agua.

Una vez que el helicóptero se posicionó sobre el «Salvador R», el nadador de rescate descendió a la cubierta del buque. Allí asistió al tripulante, lo colocó en una canasta sanitaria y, mediante una milimétrica maniobra con el guinche de izado, el paciente fue elevado con éxito a la aeronave.

A bordo del helicóptero, el médico de la Fuerza le practicó las primeras curaciones mientras se iniciaba el vuelo de regreso hacia la ciudad de Trelew. Al aterrizar en el aeropuerto local, una ambulancia trasladó al marinero hacia un hospital de la zona para su atención definitiva.