Elon Musk, primer Trillonario de la historia

El mundo de las altas finanzas globales acaba de romper una barrera que, hasta hace poco, parecía exclusiva de la ciencia ficción. El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, se convirtió formalmente en el primer trillonario de la historia (medido en la nomenclatura anglosajona, lo que equivale a un billón en español o un 1 seguido de 12 ceros).

Este hito histórico se consolidó tras el debut de SpaceX en el mercado de valores bajo el ticker SPCX. En su primera sesión, las acciones de la compañía —que salieron con un precio de oferta inicial de 135 dólares— treparon con fuerza en la reapertura bursátil. La altísima demanda de inversores institucionales y minoristas, que devoraron 555,6 millones de acciones, le otorgó a la firma una valuación de mercado que superó los 1,96 billones de dólares.

Con este salto, la fortuna personal de Musk —quien retiene cerca del 42% de la empresa además de sus tenencias en Tesla— escaló hasta los 1,1 billones de dólares, estirando una distancia abismal con cualquier otro multimillonario del planeta.