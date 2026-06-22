El centro de esquí de Ushuaia estrena la aerosilla más austral

El Cerro Martial, uno de los centros de montaña y de esquí más emblemáticos de Ushuaia, que se encuentra al pie de un glaciar, inauguró una nueva aerosilla cuádruple que ya se convirtió en uno de los grandes atractivos de la temporada de invierno en el sur argentino.

Ubicado a pocos kilómetros del centro de la capital fueguina, el complejo renovó su infraestructura con un moderno medio de elevación que busca potenciar la experiencia de residentes y turistas durante todo el año.

La flamante aerosilla cuenta con 126 sillas, un recorrido superior a los 1.400 metros y capacidad para transportar hasta 1.450 personas por hora, incorporando tecnología de última generación desarrollada por la firma suiza Bartholet.

La puesta en marcha de la nueva infraestructura marca un nuevo capítulo para este tradicional centro de montaña, conocido por sus vistas privilegiadas sobre Ushuaia y los paisajes del denominado Fin del Mundo en el inicio de la plena temporada de nieve en Argentina.

Todo el año

Además de la temporada de nieve, el complejo apunta a consolidarse como un destino activo durante los 365 días del año con propuestas deportivas, recreativas y gastronómicas para visitantes de todas las edades.

El centro permanecerá abierto todos los días y sumará nuevas experiencias tanto en invierno como en verano.

Durante la temporada invernal, el complejo del Cerro Martial contará con pistas para distintos niveles de esquí y snowboard, además de alternativas para quienes buscan disfrutar de la montaña sin necesidad de practicar deportes de nieve.

Entre las principales propuestas se destacan esquí alpino para principiantes e intermedios; escuela de esquí y snowboard; circuitos con raquetas de nieve; pistas de trineos; paseos panorámicos en aerosilla; y servicios gastronómicos en la montaña.

Para la temporada estival, el centro incorporará actividades de trekking y mountain bike, transformándose en un espacio recreativo abierto durante todo el año.

La nueva aerosilla cuádruple del Cerro Martial, en Ushuaia, fue inaugurada el 19 de junio y opera diariamente entre las 10 y las 17 horas, ofreciendo un recorrido panorámico que permite apreciar algunos de los paisajes más característicos de Tierra del Fuego.

Precios de la aerosilla y pases 2026

Los valores informados por las autoridades fueguinas para acceder a la nueva aerosulla cuádruple del Cerro Martíal en Ushuia, en la temporada de invierno 2026 son los siguientes:

– Pase de esquiador adulto: $70.000

– Pase de esquiador menor (hasta 12 años): $35.000

– Pase panorámico para peatones: $35.000

– Jubilados: $10.500

– Menores de 5 años: sin cargo

Además, los residentes de Tierra del Fuego cuentan con un descuento del 50% sobre las tarifas vigentes.

Desde la administración del complejo también adelantaron que habrá pases de temporada y abonos anuales, una alternativa pensada para quienes visitan el cerro de manera frecuente.