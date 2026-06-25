Violento episodio con arma de fuego en Puerto Madryn

Un grave incidente se registró este jueves en horas de la madrugada en Puerto Madryn. Un ataque con arma de fuego que impactó en las instalaciones de una aseguradora y que afectó además a vehículos estacionados en la zona costera, frente a las dependencias de la Prefectura Naval Argentina.

Las pericias preliminares confirmaron la existencia de múltiples impactos que perforaron la mampostería y las aberturas principales del establecimiento comercial.

El relevamiento inicial arrojó que el frente del local comercial acusó el impacto directo de cuatro plomos que atravesaron las estructuras vidriadas superiores. En tanto, las dos detonaciones restantes impactaron sobre las carrocerías de un Ford Focus, que terminó con la ventanilla del conductor destrozada, y un Renault Sandero ubicado inmediatamente por detrás.

Las autoridades policiales dieron intervención a la Justicia para la investigación.