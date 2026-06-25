Confirman 164 muertos y 971 heridos tras terremoto en Venezuela

Al menos 164 personas murieron y otras 971 resultaron heridas tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el miércoles por la noche.

La cifra fue confirmada este jueves por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien decretó la emergencia nacional, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas del país.

Los equipos de rescate continuan este jueves con las tareas de búsqueda entre los escombros, mientras las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría seguir aumentando. El estado de La Guaira fue declarado «zona de desastre» tras registrar algunos de los mayores daños provocados por los sismos.

En Caracas también se reportaron edificios derrumbados, daños estructurales y la suspensión de servicios esenciales, mientras que el principal aeropuerto del país sufrió afectaciones que obligaron a restringir sus operaciones. Además de La Guaira, las autoridades informaron daños en los estados de Yaracuy, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón.

Miles de personas permanecieron en las calles de Caracas, donde improvisaron refugios sobre el asfalto o pasaron la madrugada dentro de sus vehículos por miedo a nuevos derrumbes, mientras hospitales trabajaban al límite de su capacidad para atender a los heridos.