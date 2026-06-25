Argentina ofreció asistencia humanitaria a Venezuela

La Oficina del Presidente de la República Argentina emitió este miércoles un comunicado oficial en el que expresó su solidaridad con el pueblo venezolano luego de los fuertes terremotos que afectaron la franja norte costera de ese país y que también se sintieron en gran parte de su territorio.

En el documento, el Gobierno argentino señaló que los movimientos sísmicos provocaron daños estructurales y derrumbes en distintas ciudades, incluida Caracas, además de afectar a numerosas familias.

A través del comunicado difundido en las redes sociales, la administración encabezada por Javier Milei afirmó que sigue de cerca la evolución de la situación y manifestó su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera ser necesaria.

«La República Argentina se encuentra atenta a la evolución de la situación y manifiesta su disposición a colaborar con la asistencia humanitaria que pudiera requerirse, en coordinación con los organismos internacionales correspondientes», expresó el texto difundido por la Casa Rosada.

Asimismo, el Gobierno destacó la importancia de la cooperación internacional frente a una emergencia de esta magnitud.

Fuente: Agencia NA