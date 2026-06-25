Una becaria chubutense recibió el premio de Rotary Jóvenes por la Excelencia 2026

La investigadora chubutense Yamila Arias fue reconocida con el primer premio de Rotary Jóvenes por la Excelencia 2026. La becaria doctoral cofinanciada por el Gobierno de la Provincia y el CONICET fue distinguida con el máximo galardón en la categoría Ciencia y Tecnología.

Ingeniera en Alimentos, Arias desarrolla su formación doctoral en el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), donde lleva adelante investigaciones orientadas al aprovechamiento de recursos naturales regionales con potencial aplicación en la industria alimentaria.

La ceremonia de entrega se realizará este viernes 26 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Trayectoria, compromiso y contribución

Su trabajo se centra en el estudio de hongos comestibles silvestres del género Cyttaria, conocidos popularmente como “llao-llao”, evaluando su utilización como espesante natural en mermeladas elaboradas con frutas nativas y sin agregado de azúcar. La investigación busca generar alternativas innovadoras para el desarrollo de alimentos de base natural y valor agregado.

Además de su labor científica, Arias se desempeña como docente en la cátedra de Microbiología Aplicada de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y en la Tecnicatura Superior en Alimentos del ISET, combinando la investigación con la formación de futuros profesionales.