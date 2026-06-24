¿Qué hay debajo de la Antártida?

Un equipo internacional de investigadores, liderado por Egidio Armadillo, identificó una monumental estructura geológica en forma de abanico bajo el hielo de la Antártida Oriental, a una profundidad superior a los 3.000 metros. El hallazgo, publicado en la revista Nature Geoscience, fue posible mediante la integración de décadas de datos topográficos, sísmicos, gravimétricos, magnéticos y de radar.

Este sistema, denominado ‘Provincia de Cuencas en Abanico de la Antártida Oriental’, agrupa formaciones previamente estudiadas de forma aislada —como los valles de Wilkes y Aurora y la fosa del lago Vostok—, revelando que forman parte de una red tectónica única que permite reconstruir con mayor precisión la fragmentación del supercontinente Gondwana.

Los científicos detectaron, a través de la superposición de datos de exploración, un grupo de depresiones subglaciales alineadas que convergen en un punto focal cercano al Polo Sur, formando una geometría semicontinental irradiada.

Según el estudio, esta configuración permaneció oculta bajo el manto helado durante millones de años y representa una pieza fundamental para comprender los procesos de remodelación de la corteza terrestre.

La unidad geológica no solo unifica elementos diversos del relieve subglacial, sino que también establece la existencia de una sola red tectónica de enorme magnitud.

La investigación propone que la desintegración de Gondwana fue impulsada por un proceso de extensión rotacional distribuida.

Bajo esta hipótesis, la corteza terrestre se estiró alrededor de un punto de pivote, de manera análoga a la apertura de un abanico, generando una zona de debilidad litosférica.

Este mecanismo fue determinante para la separación entre la Antártida y Australia, controlando la formación de los márgenes continentales semicirculares que caracterizan actualmente a ambos territorios.

Más allá de su importancia histórica, la arquitectura subterránea hallada influye en dinámicas contemporáneas de la región polar. El estudio indica que la disposición de estas cuencas regula, en parte, el flujo de los glaciares y la ubicación de los lagos subglaciales.

Debido a que esta estructura condiciona la estabilidad de sectores sensibles al incremento de las temperaturas, los hallazgos proporcionan información valiosa para los modelos predictivos sobre el comportamiento futuro de la capa de hielo antártica frente al cambio climático.