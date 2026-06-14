Murió Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Este domingo 14, falleció Taty Almeida a los 95 años Almeida. La histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora estaba internada en el Hospital Italiano.

«A las 19.20 del 14 de junio falleció en el Hospital Italiano nuestra querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 30 mil detenidos desaparecidos Presente Ahora y siempre!», confirmó el comunicado que enviaron desde su entorno.

De acuerdo a lo trascendido, el velatorio de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo será en el sindicato de Telecomunicaciones FOETRA (Av. Hipólito Irigoyen 3171), este lunes 15 a partir de las 14 hasta las 24 horas y el martes 16 de 8 a 12 horas.

Una vida de lucha

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga era una docente y activista dedicada a la defensa de los derechos humanos y, particularmente, reconocida por ser una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Su inicio en Madres de Plaza de Mayo comenzó luego del secuestro de su hijo, Alejandro Martín Almeida: tenía 20 año, trabajaba en la agencia Télam y en junio del año 1975, desapareció en manos de la organización paraestatal conocida como La Triple A durante el gobierno de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón.

Pasados los años, asumió la presidencia dentro de la Línea Fundadora de las Madres. Su rol trascendió lo partidario y será recordada por su compromiso, fuerza, voluntad inquebrantable y por su constante consigna «la única lucha que se pierde es la que se abandona».

Desde Abuelas

Por otra parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anticipó que no espera ningún reconocimiento por parte del Gobierno, porque “nos odian” y hoy “deben estar brindando”. Al tiempo que confirmó que asistirá al velatorio que se realizará a partir de las 14 de hoy en la sede del sindicato telefónico FOETRA, y destacó: “Tengo que estar, tengo que acompañarla, me parece mentira que no escuche más sus chistes, que no pueda escuchar más su voz, que no nos riamos más juntas”.

Asimismo, descartó que pueda llegar un mensaje de reconocimiento para la trayectoria de Taty Almeida desde el Gobierno nacional. “No creo, esa gente nos odia, al contrario, deben estar brindando”, afirmó en diálogo con Splendid AM 990.

“Yo, la verdad, no quiero ni pensar en ellos porque no vale la pena. Tenemos que pensar en nosotros, fortalecernos para lo que sigue y para que nunca más suceda lo que hemos tenido que sufrir nosotros”, enfatizó.

Carlotto puntualizó que en la organización que preside “quedamos dos abuelas nada más con vida”, y destacó que “el resto son jóvenes que trabajan muchísimo, que nos representan ahora y son ellos los encargados de mantener viva la memoria”.