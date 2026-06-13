Mensaje para Milei

En un breve posteo desde la red social X, el Pro le envió este viernes un nuevo mensaje al Gobierno por el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien finalmente presentó su declaración jurada, pero sus explicaciones sobre 500 mil dólares que tenía no declarados dejaron muchísimos más interrogantes, dudas y cuestionamientos.

“Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, aseveraron desde la cuenta oficial del partido amarillo, liderado por el expresidente Mauricio Macri, quien desde el minuto cero rechazó la designación de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete.

Los aliados de La Libertad Avanza ya se habían manifestado este jueves, cuando calificaron a la situación del funcionario como “una falta grave”, porque “no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.