Más de 15.000 madrynenses visitaron el rompehielos Irízar

Durante el pasado fin de semana, más de 15.000 personas visitaron los buques de la Armada que amarraron desde el viernes al domingo en el muelle Comandante Luis Piedra Buena en Puerto Madryn.

Los visitantes pudieron ver el rompehielos ARA “Almirante Irizar” con helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros incorporados, junto al destructor ARA “Sarandí”, con un helicóptero Fennec de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, y el patrullero oceánico ARA “Almirante Storni”. Además, el público pudo disfrutar de stands de la Aviación Naval, la Infantería de Marina y la Obra Taller Stella Maris.

Durante el fin de semana el Comandante de la Flota de Mar Contraalmirante Pablo Basso encabezó la representación institucional junto a otras autoridades de la Armada en la ciudad.

El Día que Madryn se quedó sin pan

La actividad fue coordinada a través de la comisión de trabajo del Día que Madryn se quedó sin pan que incluye a distintas áreas de la Municipalidad de Puerto Madryn, el Apostadero Naval de la Armada Argentina en Puerto Madryn, la Administración Portuaria de la ciudad, el Centro de Estudios Históricos y Sociales y CAMAD.

Más allá de la participación en las diversas actividades conmemorativas en el marco del 44º aniversario de la conmemoración del “Día que Madryn se quedó sin pan” y del Día de la Bandera Nacional, las unidades navales, participaron junto al personal y unidades de las Agrupaciones Buzos Tácticos y Comandos Anfibios; del Servicio de Salvamento de la Armada; de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración de distintos adiestramientos en la ciudad y la zona.

Asimismo, durante dichas jornadas se realizaron actividades militares sobre el muelle, donde participarán helicópteros, Fuerzas Especiales, buzos de salvamento y botes RIHB, además de aviones P-3C Orión y Beechcraft B-200 M.