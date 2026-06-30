La Universidad del Chubut celebra su Colación de Grados

En el marco de su XIII Colación de Grado, la Universidad del Chubut (UDC) reconocerá a 153 personas que concluyeron su formación en distintas carreras de grado y pregrado, consolidando así el crecimiento sostenido de la educación pública en todo el territorio chubutense.

La apertura del ciclo de ceremonias tendrá lugar el viernes 31 de julio en el Centro Cultural José Hernández, en la localidad de Rawson. Luego, la comunidad universitaria se reunirá nuevamente el viernes 28 de agosto en el Auditorio de la Extensión Áulica de Puerto Madryn; el viernes 16 de octubre en la localidad de Sarmiento y, para concluir las celebraciones, el viernes 30 de octubre en el Auditorio de la Extensión Áulica Esquel.

En este contexto la rectora de la UDC, Marcela Freytes Frey, destacó que “alcanzar la cifra de 153 graduados y graduadas refleja el impacto que tiene la educación pública en cada rincón de la provincia. Detrás de cada título hay una historia de esfuerzo, acompañamiento y compromiso que fortalece el desarrollo de nuestras comunidades”.

Nuevos profesionales

Este año recibirán sus títulos flamantes profesionales de la Tecnicatura en Enfermería; la Licenciatura en Enfermería; la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico; la Licenciatura en Acompañamiento Terapéutico; de la Tecnicatura en Gestión de la Información de la Salud; la Tecnicatura en Guardaparque; la Tecnicatura en Desarrollo de Software; la Tecnicatura Universitaria en Redes y Telecomunicaciones; la Tecnicatura Universitaria en Paleontología; y la Tecnicatura Universitaria en Administración de Emprendimientos Agropecuarios.

Primera colación en Sarmiento

La XIII Colación de Grados tendrá además un hecho significativo para la historia institucional de la Universidad del Chubut ya que, por primera vez, se hará una ceremonia de entrega de títulos en Sarmiento para celebrar a su primera graduada.

Esta entrega en la Extensión Áulica del sur provincial constituye un nuevo avance en el fortalecimiento de la territorialidad, con la que la UDC amplía las oportunidades de acceso a la educación superior en todo Chubut.

Diplomas de Honor

Asimismo, como todos los años, se reconocerá particularmente a quienes culminaron sus estudios con promedio honorífico. En esta oportunidad serán: Berenice Ivon Bianchi; Marcela Alejandra Cordoba; Sofia Gianella Crespo; Catherin Estefania Foschiatti; Milena Estefanía Fritz; Melania Hoffmann; Carla Gimena Luna; Débora Marquez; Valentina Meyer; John Monsalve Leslie; Samuel Salomon Osuna; y Keyla Tacuabé.

Las ceremonias reunirán a familiares, amistades, docentes, autoridades y miembros de la comunidad universitaria para acompañar a quienes alcanzan este importante logro académico, resultado de años de esfuerzo, compromiso y dedicación.