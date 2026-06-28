La oposición también exige que Adorni deje su cargo en el directorio de YPF

La renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete no desactivó las críticas de la oposición. Por el contrario, distintos dirigentes comenzaron a reclamar que el exfuncionario también abandone su cargo como representante del Estado nacional en el directorio de YPF, al considerar que ya no existen motivos para que continúe ocupando ese puesto.

El planteo surgió luego de que Adorni presentara su dimisión en medio del avance de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Para la oposición, su salida de la Jefatura de Gabinete debería extenderse al directorio de la petrolera de mayoría estatal, donde fue designado como uno de los representantes del Estado nacional.

Según trascendió, uno de los principales cuestionamientos apunta a la remuneración que percibe por ese cargo, estimada en alrededor de US$15.000 mensuales, cifra que volvió a quedar en el centro del debate tras su alejamiento de la Casa Rosada.