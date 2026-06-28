Es oficial, Santilli es el nuevo jefe de Gabinete

El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, luego de que Manuel Adorni presentara su renuncia en medio de la investigación que atraviesa por presunto enriquecimiento ilícito.

El presidente de la Nación, Javier Milei, lo confirmó desde sus redes sociales, e ilustró la noticia con una foto donde se encuentra él, el flamante funcionario libertario y su hermana, la secretaria de presidencia Karina Milei.

«Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli y la Secretaria Gral. de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.», aseguró.

Este anuncio se llevó a cabo luego de la reunión que Milei pautó en la Quinta de Olivos, este mismo domingo, junto a la secretaria de Presidencia y Santilli para últimar detalles de la asunción y afianzar la gestión.

Con el ingreso de Santilli en esta función, el oficialismo retomaría la agenda y las negociaciones políticas como sucedió en la gestión del primer jefe de Gabinete de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Francos.

Paralelamnte, Karina Milei, convocó a diputados y senadores de LLA para el próximo miércoles a las 9.30 a una reunión en la Casa de Gobierno, para ordenar cómo avanzará la agenda del oficialismo en el Congreso.

El encuentro tendría por escenario el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y apuntará a reordenar las prioridades en el Congreso, donde los proyectos prioritarios para el Gobierno se vieron frenados debido a la situación del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que renunció a su cargo ayer.

Según se informó, no participaría el presidente Javier Milei, quien viajará a Paraguay para la habitual reunión del Mercosur.