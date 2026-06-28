DETENIDO - POLICÍA DE CHUBUT - PUERTO MADRYN

Golpearon a un policía porque no los dejaron ingresar a un boliche


Personal policial que se encontraba cubriendo servicio adicional en el local bailable Friends, en Puerto Madryn, solicitó refuerzos por una pelea en la cual resultó lesionado un uniformado.

Al arribar al lugar, observaron a un hombre aprehendido en el suelo, que junto con otro sujeto habían intentado ingresar al boliche. Al negarle la entrada por estar en evidente estado de ebriedad estos sujetos comienzan a golpear al empleado policial provocándole una herida en su labio inferior. El segundo hombre escapó corriendo.

El fiscal Alex Williams dispone que el detenido, Bruno F. (24 años) permanezca detenido hasta la audiencia de control de detención.

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