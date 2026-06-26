

El Foro Austral de la Libertad se llevará a cabo este viernes en Río Gallegos (Santa Cruz), y reunirá a legisladores nacionales, dirigentes y referentes de La Libertad Avanza (LLA), mientras que el discurso inaugurar lo dará el diputado nacional por Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán.

El foro contará con la participación de cerca de 50 legisladores y referentes libertarios de distintos puntos del país y, entre los legisladores confirmados, se encuentran Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Juliana Santillán, Lorena Villaverde, María Celeste Ponce y Juan Carlos Pagotto.