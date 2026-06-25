Puerto Madryn celebra el Día Internacional del Orgullo

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que se conmemora cada 28 de junio, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn llevará adelante una Feria de la Diversidad. La actividad se desarrollará el sábado 27 de 12 a 20 horas, en las instalaciones de la Usina de Desarrollo Productivo, con el acompañamiento de la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD) y la participación de la Fundación Transformar Futuro.

La iniciativa forma parte del trabajo que impulsa la Secretaría de Turismo con el segmento de Turismo LGBTIQ+, entendiendo que la promoción de destinos seguros, inclusivos y capacitados constituye una herramienta fundamental para el desarrollo económico y la transformación social de las comunidades.

En este sentido, la Feria de la Diversidad reunirá a productores y productoras del colectivo LGBTIQ+ que ofrecerán una amplia variedad de propuestas, además de espacios gastronómicos y un café de charlas, historias y experiencias protagonizadas por integrantes de la comunidad local.

Otras actividades

Asimismo, durante la jornada se llevará adelante una actividad de “Pegatina”, impulsada por la Fundación Transformar Futuro, con el objetivo de continuar generando acciones de sensibilización y visibilización en la ciudad.

Entre los productos que podrán encontrarse en la feria habrá stickers, mates, tablitas, papelería, encuadernación artesanal, cremas y bálsamos naturales, además de un espacio de tarot y una propuesta gastronómica dulce a beneficio de la Fundación Transformar Futuro.

También participarán integrantes del Mercado Cultural con propuestas de ilustración, collage, encuadernación, joyería contemporánea, diseño de indumentaria, estampas botánicas, juguetes artesanales, cosmética natural, oráculos, tarot, accesorios y productos textiles.

A ellos se sumarán emprendimientos dedicados a la elaboración de pantuflas, delantales, chocolates y alfajores.

En cuanto a la oferta gastronómica, estarán presentes los food trucks Crunchy Chicken, con su tradicional pollo frito y tequeños, y Barfly, con hamburguesas, sándwiches y papas fritas.

La feria contará además con un espacio de charlas y conversatorios abiertos a la comunidad.

Cronograma

– 15 horas: “Vidas y experiencias de la comunidad LGBTIAQ+. Abrazar niñeces. Acompañar adolescencias”

Participarán Virginia Massara, Pamela More Brunt, Juliana Pérez Bogado, Ron Pérez Billordo, Vincent Agüero y Noah Villarreal.

– 17 horas: “Historia de la Marcha del Orgullo”

Presentación de la Marcha y del logo oficial, a cargo de Yamila Giselle Millanao, Daniela Bergerat y Gianfranco Bartels.

– 18:30 horas: “Vidas y experiencias de la comunidad LGBTIAQ+. Una vida adulta plena es posible”

Con la participación de Lara Bramati, Sofía Germanota e Ian Rubey.

El cierre de la jornada estará a cargo de Valeria del Mar con la charla “Charlas sin miedo / Formar familia”.

Fundación Transformar Futuro

La Fundación Transformar Futuro nació a partir del trabajo impulsado por Ian Rubey y Patricia Aste, como una evolución del Espacio Trans Puerto Madryn, una iniciativa surgida durante la pandemia de COVID-19 para brindar asistencia social a integrantes de la comunidad LGBTIAQ+.

Con el tiempo, ese espacio incorporó nuevas propuestas destinadas a adolescentes y familias a través del Mini Espacio LGBTIAQ+. Actualmente, continúa creciendo mediante el trabajo conjunto con familias, adolescencias y personas adultas, brindando atención, contención, asesoramiento y capacitaciones destinadas tanto a personas LGBTIAQ+ como a quienes buscan acompañarlas e integrarlas en distintos ámbitos sociales e institucionales.