Acusaciones cruzadas

Al término de la trunca sesión de la Cámara alta, donde todos los espacios se acusan entre sí por no reunir el quórum, Patricia Bullrich salió a criticar al interbloque Popular por no haber asistido en tiempo y forma al recinto: “El kirchnerismo venía con un pedido de interpelación y si no vinieron a dar quórum, ¿Por qué deberíamos darlo nosotros?”.

La jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta responsabilizó a la bancada que conduce José Mayans. En ese sentido, recordó los expedientes presentados para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la eventual moción de censura. “¿Por qué íbamos a someternos a que los corruptos más grandes de la historia se pasen dos horas a hablar de corrupción?”, agregó la exministra.

Las declaraciones de Bullrich sucedieron ante la prensa acreditada a la salida del recinto cuando los legisladores abandonaban el recinto y se acusaban mutuamente por la caída. A pesar de que el primer tema iba a ser la discusión por el plan de Labor Parlamentaria, Bullrich afirmó que “la sesión la arreglamos entre todos”.