Esquel: culpable por abuso sexual en contexto de violencia de género

Un jurado popular integrado por una docena de ciudadanos de la Circunscripción Judicial Esquel dictó hoy un veredicto unánime de culpabilidad respecto de un hombre acusado por abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y por el vínculo preexistente.

El debate se realizó en Esquel bajo la dirección del juez penal Dr. José Luis Ennis y una vez finalizada la audiencia, tras varias horas de deliberación, los integrantes del jurado popular emitieron un dictamen de culpabilidad respecto al único imputado en la causa.

La persona fue acusada por una serie de delitos que configuran un marco de violencia física, psicológica, económica y sexual contra una mujer que al momento de los hechos era su pareja.

Durante el debate, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Rafaella Riccono y la defensa técnica del acusado fue ejercida por el abogado particular Marcelo Iván López.

Tras escuchar la decisión soberana del jurado, se dispuso para este mismo miércoles la realización la audiencia en la que se debatirá la pena a imponer.

La acusación: una dinámica de sometimiento

La teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, hacia finales de 2022, el contexto de violencia ejercido por el acusado respecto a su pareja se agravó progresivamente. Según la fiscalía, el imputado aprovechaba situaciones de vulnerabilidad para imponer conductas de sometimiento sexual mediante amenazas y hostigamiento, afectando no solo a la mujer víctima sino también el bienestar de sus hijas menores de edad.

Los hechos centrales que se ventilan en el debate ocurrieron a fines de noviembre de 2022. La acusación detalla que, tras ingresar al domicilio familiar en estado de ebriedad, forzó relaciones sexuales no consentidas por su pareja en distintos puntos de la vivienda. Con posterioridad a este hecho, el mismo día, se habría producido un segundo episodio de agresiones verbales y físicas frente a las niñas.

Violencia económica y marco legal

Además de las agresiones físicas y sexuales, la fiscalía encuadró el accionar de la persona acusada dentro de la violencia económica y laboral. Entre otros episodios, se atribuyó la destrucción del teléfono celular de la víctima —esencial para su desempeño laboral— e infligirle lesiones en las manos para afectar sus herramientas de trabajo antes de retirarse de la propiedad.