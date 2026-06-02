La Cámara de Apelaciones de EE.UU. no revisará el fallo que favoreció a Argentina en la causa YPF

La Procuración del Tesoro de la Nación informó que “en el día de hoy, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de rehearing in banc presentado por los demandantes en el caso Petersen/Eton Park contra la República Argentina«.

De esa forma, queda en pie la sentencia anterior de la Cámara de Apelaciones. Ese tribunal cambió la decisión de la jueza Loretta Preska y señaló que la República Argentina no debe pagarle a un fondo por la expropiación de YPF.

“La decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país».

Argentina expropió el 51% de YPF en 2012. El grupo Petersen (de la familia Eskenazi) tenía un 25% de las acciones de la empresa, pero atado a préstamos bancarios que no pudo cumplir.

Petersen fue a la quiebra en España, donde estaba constituida como sociedad. Allí, el fondo Burford compró los derechos para litigar.

En un tribunal de Nueva York, Burford consiguió una sentencia favorable. Argentina debía pagarle hasta u$s 16.100 millones por no haber hecho una oferta pública de acciones, como lo marcaba el estatuto de la empresa en Nueva York.

Pero Argentina argumentó que el proceso debía estar amparado bajo la legislación argentina y ganó el caso en la Cámara de Apelaciones.

“Este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado Nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público”, destacó la Procuración del Tesoro de la Nación.

El próximo paso para Burford sería recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, es sabido que esa instancia trata pocos casos. Entre los especialistas le adjudican pocas probabilidades de tener éxito.

Burford también barajó la posibilidad de recurrir al Ciadi, el organismo que resuelve conflictos entre países y empresas que depende el Banco Mundial. Pero algunos expertos consultados -que recurrieron a esa instancia- entienden que podría ser dificultoso para Burford calificar como “demandante”.

Fuente: El Cronista